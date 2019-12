Ismaele La Vardera ricorda Nadia Toffa/ “Una persona speciale, un grande onore…”

Ismaele La Vardera ricorda Nadia Toffa sui social in un giorno molto speciale per lui. Un anno fa, infatti, veniva trasmesso su Italia 1 da “Le Iene” il suo film “Il Sindaco”. L’inviato a distanza di dodici mesi ha dunque trovato su Facebook la notifica di quella ricorrenza. E in quella puntata speciale c’era proprio Nadia Toffa alla conduzione. La giornalista bresciana, morta a 40 anni dopo aver combattuto contro il cancro, si occupò infatti della presentazione del film ai telespettatori. Ritrovare quel post sui social ha inevitabilmente emozionato Ismaele La Vardera, al tempo stesso addolorato per la prematura morte della collega. «Un ricordo così bello per me legato ad una persona speciale. Grazie Nadia per questo onore». Tanti like e commenti a questo post, del resto grande è l’affetto che ha sempre suscitato la giornalista bresciana, le cui battaglie oggi vengono portate avanti dalla sua famiglia.

ISMAELE LA VARDERA E IL RICORDO DI NADIA TOFFA SU INSTAGRAM

Ma Ismaele La Vardera non è l’unico che si è ricordato di questa ricorrenza e l’ha legata alla presentazione di Nadia Toffa. Nelle sue Instagram Stories ci sono infatti alcune segnalazioni di quel momento speciale. «Un anno fa il film su Italia 1 presentato da Nadia», ha scritto ad esempio ripostando una storia del collega Cristiano Pasca. Ma su Instagram ci sono anche i post dedicati alla giornalista bresciana dopo il ritorno del programma “Le Iene” in tv: «Immagini scolpite nel cuore per sempre…», scrisse ad ottobre. «Solo tu potevi riuscire a riunirci tutti perché sei speciale!», aveva scritto in un altro post. Così come gli altri colleghi scossi dalla morte di Nadia Toffa, sempre presente nei cuori dei suoi colleghi, dei telespettatori e di tutti i suoi fan. Lo dimostrano anche i commenti sotto il nuovo post di Ismaele La Vardera, pieni di quell’amore che le avevano riservato durante la sua battaglia.





