Isoardi: “Torno a Ballando? Non so”/ Gilles Rocca “Lucrezia? Da solo è stata dura”

Appuntamento con Ballando con le stelle negli studi di Oggi è un altro giorno, su Rai Uno. In collegamento vi sono Paolo Conticini con la sua Vera, Elisa Isoardi e Gilles Rocca. La prima domanda della conduttrice, Serena Bortone, riguarda Gigi Proietti, e a riguardo Conticini spiega: “Non so se faremo un omaggio domani a Ballando ma sicuramente qualcuno lo ricorderà a Rai Uno perchè è la casa di Proeitti, e se non lo farà nessuno lo farò io. Abbiamo avuto occasione di parlare, di stare insieme, era un monumento sul set, quando ci parlavi ti metteva paura perchè aveva una qualità pazzesca, poi aveva gli occhi che ridevano”. Così invece la Isoardi: “Volevo complimentarvi con voi per tutto il lavoro di memoria che avete fatto su Gigi Proietti. Ho avuto l’onore di intervistarlo una volta in un mio primissimo programma, è come se fosse mancato uno di casa ed ha lasciato un grande vuoto”.

ELISA ISOARDI: “STO UN PO’ MEGLIO, TORNO QUANDO SARO’ AL 100%”

Quindi, sulla puntata di domani di Ballando con le stelle, la Isoardi spiega: “Sto un po’ meglio, mi sto riprendendo, per la caviglia sto facendo ginnastica di riabilitazione. Il passo indietro dovevo farlo per forza anche perchè la caviglia non avrebbe più retto altri balli. Sabato sera ci saranno più balli e quindi vedrò se riuscirò. La rinuncia era doverosa per me ma anche per rispetto nei confronti degli altri concorrenti in gara; trovo sia una cosa onesta nei loro confronti, e quindi se io riprendo a ballare dovrò farlo al 100% e non ho mai ballato a metà ne tanto meno amato a metà. L’Arte della Guerra è un libro che dovrebbero leggere tutti i politici, per quanto riguarda Raimondo è un grande maestro e molto più maturo di me da questo punto di vista anche perchè lui sa quali siano le reazioni del corpo. E’ stata una scelta condivisa infatti ho fatto parlare lui sabato sera”.

GILLES ROCCA: “E’ STATA DURA DA SOLA”

Riprende la parola Conticini: “Il pubblico ci vuole molto bene. Cosa faremo domani? Non si può dire. Noi ci buttiamo sempre. Io mi sento sempre goffo quando ballo, ma sento Vera e quando dice ‘yeppa’ vuol dire che va tutto bene allora mi lascio andare. Domani? Se ti svelo tutto come facciamo domani? ci saranno cose da togliere…”. Sull’affiatamento delle coppie di ballo: “Quando fai una scena al cinema o quando fai un ballo – replica Conticini – deve essere qualcosa per cui la gente devo crederci, bisogna entrare in quel personaggio. Fra di noi è scattata una grandissima stima e una grandissima amicizia”. In collegamento anche Gilles Rocca: “Lucrezia sta bene, lunedì è tornata, mi sento finalmente più forte perchè da solo è stata davvero tosta. Visto il momento che stiamo vivendo, avere una persona su cui fare affidamento come Lucrezia e poi trovarsi da solo mi ha fatto sentire molto fragile. Il ballo è una passione irrefrenabile, ti tira fuori cose impensabili – prosegue – sul set c’è più freddezza, l’intimità che crei è diversa da quella delle sale prove. Mi sto affezionando moltissimo al ballo e a Lucrezia”.



