ISOBEL E CRICCA STANNO ANCORA INSIEME/ Lui: “Dopo Amici sono riuscito a riconquistarla grazie a sua madre”

Isobel e Cricca sono più innamorati che mai. La coppia nata nella scuola di Amici 22, che ha però consolidato il proprio rapporto solo una volta fuori dal programma, oggi sta insieme da un po’ di mesi. Cricca però svela che non è stato facile per lui riconquistarla. A fare da Cupido è stata la mamma di Isobel: “Ho capito che potevo tentare di arrivare a lei attraverso sua madre, così l’ho contattata e le sono piaciuto subito”.

CAROLINA MARCONI, MALATTIA E COME STA/ "Il tumore? Sto bene. Vorrei un figlio ma dovrei interrompere le cure"

Attraverso il supporto e i consigli della suocera, Cricca ha deciso di parlare con Isobel senza più remore e lì è ripartita la loro storia d’amore. Oggi sono molto felici ed innamorati. A novembre è un anno che Isobel vive in Italia senza tornare in Australia. (Aggiornamento di Anna Montesano)

L’amore trionfa tra Isobel e Cricca, i due giovani conosciutisi ad Amici di Maria De Filippi

Vicini e lontani, poi di nuovi vicini e innamorati. Trionfa l’amore tra Isobel e Cricca, una delle giovani coppie che si sono formate durante l’ultima stagione di Amici 22, e che ha fin da subito fatto breccia nel cuore del pubblico. Una storia che, almeno sotto le telecamere di Canale 5, ha vissuto alti e bassi, coi due ragazzi che ad un certo punto hanno deciso di lasciarsi. Poco chiari i motivi della rottura, forse l’idea era di concentrarsi unicamente sul programma, fatto che sta dopo la fine di Amici, la scintilla li ha riavvicinati.

Vlademir, chi è il padre di Dayane Mello/ Un faro nei momenti difficili vissuti dalla figlia

Prima sono stati pizzicati assieme alla partita del Cuore di Rimini, poi ad un concerto di Cricca e infine felici l’uno al fianco dell’altro, con dediche romantiche e promesse d’amore reciproche sui social. Lui, Giovanni Cricca, ha diciotto anni, ha vissuto a Sidney per poi tornare in Italia e lavorare al suo sogno: sfondare nel mondo della musica. Lei, Isobel Kinnear, ha 19 anni ed è una ballerina dal talento eccezionale.

Isobel e Cricca sempre più uniti dopo Amici

Ad Amici hanno dato vita ad una coppia fresca e frizzante, capace di accalappiare le simpatie del pubblico. Qualcosa poi si è interrotto, salvo poi riprendere in piena estate, quando sui social è cominciata a circolare una foto con Isobel abbracciata stretta a Cricca su una spiaggia in occasione di un evento. La conferma è arrivata sul profilo social della ragazza, che poco dopo il primo avvistamento ha postato un’altra foto di loro due assieme in spiaggia mano per per mano.

IVONE DOS SANTOS, CHI ERA LA MAMMA DI DAYANE MELLO/ "Prima che morisse l'ho chiamata, lei piangeva…"

Poi anche Cricca ha fatto la sua parte social, condividendo alcune fotografie di loro due insieme, quasi per ufficializzare il tutto. Chissà adesso quali altri traguardi attendono la coppia. Isobel e Cricca, intanto, vivono appieno il loro amore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA