Isobel e Cricca, ritorno di fiamma dopo Amici 22?/ Avvistati insieme a Roma: la foto fa sognare i fan

Ritorno di fiamma tra Cricca e Isobel?

Cricca e Isobel stanno provando a ricucire il loro rapporto? Il cantante e la ballerina di Amici 22, all’interno della scuola di Maria De Filippi, hanno avuto un flirt che, però, è finito. Dopo aver deciso di allontanarsi, all’interno della scuola, Cricca e Isobel si sono dedicati totalmente alla musica e alla danza. Tuttavia, Cricca non ha mai negato di avere un debole per Isobel la quale, tuttavia, sembrava concentrata sulla propria carriera. Tra i due ex allievi l’affetto è sempre stato evidente ma in tanti sono convinti che ci sia solo un rapporto d’amicizia.

Tuttavia, nelle scorse ore, Deianira Marzano, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto in cui Cricca e Isobel sono stati pizzicati insieme a Roma. Tra i due c’è solo un’amicizia o c’è un ritorno di fiamma?

Cricca e Isobel insieme a Roma

Sorridenti, con un look casual, Cricca e Isobel, nella foto pubblicata da Deianira Marzano, sono insieme nella metro di Roma. Nessun gesto importante tra i due come un bacio o un abbraccio, ma il feeling tra il cantante e la ballerina sembrerebbe evidente. Tra i due ex allievi di Amici, dunque, il sentimento che li ha uniti nella scuola di Maria De Filippi è tornato a galla?

La foto è diventata immediatamente virale e ha scatenato l’entusiasmo dei fan più romantici che non hanno mai smesso di credere in un clamoroso ritorno di fiamma tra i due. Isobel e Cricca, dunque, torneranno insieme? Per ora i fan aspettano con fiducia.

