Isobel Fetiye Kinnear “Amici mi ha cambiato la vita”/ “Cricca? Mi manca, è speciale”

Isobel Fetiye Kinnear, dall’Australia alla finale Amici

Isobel Fetiye Kinnear, uno tsunami dall’Australia all’Italia. Con la sua energia e il suo talento la ballerina ha conquistato la finale di Amici. Un risultato inaspettato per lei: «Non mi aspettavo di arrivare in finale. Speravo di arrivare qui, da cinque anni. Sono venuta in Italia nel 2018 per uno stage, ho conosciuto Veronica Peparini, ho fatto la prima audizione per Amici e da lì è diventato il mio sogno», racconta a Verissimo.

La ballerina sta anche imparando la lingua italiana: «Mi dispiace se non parlo molto bene l’italiano, sto imparando ancora. Sono migliorata tanto, il primo giorno non capivo nulla. Dicevo sempre sì, ma non capivo nulla». Il suo entusiasmo è contagioso: «Urlo sempre, devo fermarmi», scherza Isobel Fetiye Kinnear con Silvia Toffanin.

Isobel Fetiye Kinnear e il suo rapporto con Cricca ad Amici

Isobel Fetiye Kinnear parla anche del rapporto con sua nonna a Verissimo: «Ero molto legata a lei, è sempre con me. Lei forse è il miglior esempio di donna che ho conosciuto nella mia vita. Non ballava, eppure quando ballavo diceva a tutti che avevo preso da lei». Inevitabilmente, la ballerina di Amici affronta anche il tema della lontananza dalla sua famiglia, che cerca sempre di rendere orgogliosa di lei: «Sono arrivata dall’altra parte del mondo, senza la mia famiglia, ma ne ho trovata un’altra qui ed è una cosa bellissima». Infine, a proposito del suo legame con Cricca: «È una persona speciale, mi manca tantissimo. Non vede l’ora di rivedere tutti dopo questa esperienza».

