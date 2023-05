Isobel Fetiye Kinnear: “Ecco perché ha lasciato l’Australia..”/ Parla mamma Belinda

Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear é ospite a Verissimo: le sorprese in studio diamma Belinda e…

Reduce dal percorso di studio intrapreso ad Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear torna a raccontarsi al pubblico TV, da ospite a Verissimo. In occasione della puntata di sabato 20 maggio 2022, la ormai ex concorrente e quarta classificata australiana alla finale di Amici 22 si svela a tutto tondo, in replica ai quesiti della conduttrice Silvia Toffanin. E nel suo intervento in studio le destinano un’inaspettata sorpresa due special guest particolari: la madre Belinda e la famosa maestra di ballo che l’ha promossa ad Amici 22, Alessandra Celentano.

“Non mi aspettavo tutto questo, è incredibile, è una cosa bellissima -fa sapere Isobel Fetiye Kinnear, incalzata sul successo riscosso in TV, alla sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi-. Amici era il mio sogno, lo sognavo da cinque anni, alla fine ce l’ho fatta”. Tra le altre dichiarazioni, poi, la ballerina australiana ispirata alla carriera della “più amata dagli italiani”, Lorella Cuccarini, poi fa sapere che ” on mio padre non parlo tanto, però lui è molto divertente, è molto fiero di me. Mio fratello è più grande, è molto intelligente e siamo molto vicini. Non vedo l’ora di vederli, non ci vediamo da 7 mesi”. Inoltre non manca una commossa confessione neanche sulla lontananza dalla madre patria, dove restano i suoi punti di riferimento, in primis familiari: “In Italia non è facile venire dall’Australia, quindi 7 mesi senza loro sono stati difficili. Però ho imparato tanto da sola, sono felice per questo”. Il rapporto con mamma Belinda? “Mamma è la mia migliore amica, a volte lei ha creduto di più nei miei sogni rispetto a me, non potevo essere qui senza di lei -fa sapere la quarta classificata ad Amici 22-. Lei è tutto per me, la ringrazio”.

La verità choc di mamma Belinda

E ad accordarsi alle confessioni di Isobel, spunta a sorpresa la mamma Belinda:” Sono molto felice per Isobel, sono piena di felicità, è bellissima dentro e fuori”. Cosa pensa la donna dell’esperienza di viaggio che la giovane ballerina ha intrapreso in Italia, per poi debuttare come volto tv ad Amici 22? “Ha fatto questo viaggio straordinario, penso a 5 anni fa quando è iniziata l’avventura, è stata così concentrata e focalizzata sull’obiettivo che mi ha sorpresa -ammette l’ospite a Verissimo-. La sua abilità nel perseguire i suoi obiettivi, sono così orgogliosa. La controllavo ad Amici”.

E tra una dichiarazione e l’altra di mamma Belinda, poi, spunterebbe la verità choc legata all’addio di Isobel all’Australia, ovvero due perdite importanti: “Abbiamo perso in due anni delle persone importanti, la nonna e la zia. Sono venuti a mancare dall’oggi al domani, le perdite sono state traumatiche e al contempo lei ha deciso di venire qui in Italia, ha subito delle gelosie e ha pensato ‘Non importa, me ne vado da Sydney'”.











