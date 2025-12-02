Isobel Kinnear, il video della presentazione a Caduta Libera al fianco di Max Giusti: la ballerina diventa showgirl

Per l’ex allieva di Amici Isobel Kinnear è tempo di iniziare un nuovo viaggio sul piccolo schermo. La giovane danzatrice sarà impegnata nella nuova stagione di Caduta libera, il programma di Canale Cinque che vivrà una seconda giovinezza grazie alla conduzione di Max Giusti nel preserale. Una scelta che potrebbe essere definita azzeccata, visto che la Kinnear sarà protagonista sul piccolo schermo in una veste inedita a quella solita, un’occasione per lei di mettersi alla prova in una veste diversa dal solito. Una danzatrice ormai affermata e lanciata dal talent di Maria De Filippi, anche se in tempi non sospetti Isobel aveva confidato di volersi mettere alla prova con delle novità nella sua vita:

“La danza è la mia prima casa, il posto in cui riesco a dire tutto senza parlare. Ma non voglio chiudermi in una sola direzione: amo sperimentare, mettermi alla prova e scoprire lati di me che magari nemmeno conosco ancora. Sono una ballerina, sì… ma sono anche curiosa” le parole della ballerina. Vedremo come il pubblico deciderà di accoglierla in queste nuove vesti.

Isobel Kinnear e il video della prima esibizione

Nelle scorse ore è stato diffuso sui canali social di Mediaset e in tv un promo che vede protagonista Isobel Kinnear, l’ex allieva del talent Amici di Maria De Filippi figura per la prima volta in questa veste insolita.

“Ci siamo, torna Caduta Libera con tante novità, un nuovo studio, un nuovo gioco finale imperdibile e tante sorprese…è vero Isobel?” ha detto Max Giusti al fianco di Isobel nel video di presentazione del programma. La danzatrice a quel punto ha assertito: “E’ vero Maxi, qui è tutto pronto, vi aspettiamo!” è la chiosa finale di Isobel. E a questo punto possiamo dire vedremo per la prima volta la giovane danzatrice nei panni della showgirl.

