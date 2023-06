Isobel Kinnear conduttrice di Amici Full Out/ Sul palco con Nicolò De Devitiis l’11 giugno

Isobel Kennear debutta come conduttrice

Isobel Kennear, protagonista indiscussa di Amici 2023, è pronta a debuttare in una nuova veste. Ballerina talentuosa e pronta a sbarcare nel mondo dei professionisti come ha sottolineato più volte Alessandra Celentano, Isobel ha conquistato non solo la stima del pubblico, ma anche quella di Maria De Filippi e dell’intera produzione del talent show al punto da essere stata scelta come conduttrice di uno degli eventi più attesi da parte dei fan del talent show di Maria De Filippi. Isobel, infatti, sarà la conduttrice di Amici Full Out.

"Gigi uno come te: ancora insieme", LDA canta con Alex Britti / La sentenza di Gigi D'Alessio

Al suo fianco ci sarà l’inviato delle Iene Nicolò De Devitiis che, nel corso di Amici 2023, è stato anche giudice di una gara di canto che hanno sostenuto gli allievi. La ballerina e l’inviato delle Iene, dunque, formeranno un’inedita coppia artistica.

Amici Full Out con Isobel Kennear e Nicolò De Devitiis conduttori: ecco dove e quando

L’appuntamento con Isobel Kennear e Nicolò De Devitiis aspettano tutti i fan di Amici domenica 11 giugno per un evento davvero speciale ovvero quello con il concerto con gli allievi di Amici 2023. L’appuntamento è con il “Rock in Roma”, presso l’Ippodromo delle Capannelle, alle ore 21.00 per un concerto davvero esclusivo.

Gigi D'Alessio si emoziona ed emoziona con LDA/ Web in tilt per il duetto di Gigi uno come te: ancora insieme

La scelta di Isobel come conduttrice ha scatenato l’entusiasmo dei fan del talent show, ma anche degli altri allievi. “Impazzisco”, ha scritto Angelina Mango. L’appuntamento con tutti gli allievi di Amici 2023 che stanno già scalando le classifiche è, dunque, per l’11 giugno.

LEGGI ANCHE:

Giuseppe Giofré, dopo Amici 22 l'esordio come attore nel cast de 'L'estate più calda'/ "Piccolo ruolo ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA