Isobel Kinnear e Angelina Mango, chi sono le concorrenti Amici 22/ “Mi piace Cricca”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear e Angelina Mango accedono nella casetta dei talenti

Mentre si avvicina la fase serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, nella scuola dei talenti hanno accesso le new-entries concorrenti Isobel Fetiye Kinnear e Angelina Mango. La prima, Isobel, è una aspirante ballerina professionista, 19enne, e di origini australiane. La ragazza nasce a maggio 2003, in Australia. Appare palese che la giovane promessa della danza viaggi di continuo nel mondo, anche per maturare esperienza nel campo artistico e quindi nella danza. La ballerina accede nella scuola in sostituzione di Claudia Bentrovato, e muoveva i primi passi come ballerina da piccola, per poi prendere parte alla Dream Dance Company, dove affinava la sua tecnica di danza. Nel 2022 partecipa ad uno stage di danza insieme all’ex Amici 21 allievo e ora ballerino modern di livello, Christian Stefanelli, e nello stesso anno ha ora accesso al celebre talent show di Canale 5. Non é dato sapere se sia single o fidanzata, ma é ben visibile in rete il profilo Instagram della ballerina, attivo online con un seguito stimato almeno 19mila follower. Al momento dell’accesso nella casetta dei talenti di Canale 5, nel rinnovato daytime di Amici, Isobel palesa di nutrire un interesse alla conoscenza del cantautore Cricca -“Chi mi piace? Cricca!”- anche se tra i due si intromette il ballerino Gianmarco Petrelli, che sembra così flirtare con l’australiana: “Per imparare l’italiano, vieni da me”.

Angelina Mango é la nuova concorrente nel canto di Amici 2022

Spazio anche ad Angelina Mango, al momento dell’ingresso ad Amici 2022, di quest’ultima concorrente new-entry nel canto. Classe 2001, la cantante debuttava di recente, nel mondo della musica con alcuni brani davvero potenti. A cominciare da “Walkman”, il secondo singolo pubblicato per Sony Music che ha trovato il primo fan in Tiziano Ferro, produttore del brano. “Un ringraziamento speciale va a Tiziano Ferro che si è innamorato di questa canzone e ha deciso di portarla a Los Angeles per metterci un pezzo di cuore e poi rispedirmela” – fa sapere la figlia di Mango e Laura Valente, dell’opera musicale. Nell’estate 2022, la figlia d’arte pubblicava il singolo “Formiche”. E ora accede nella casetta dei talenti di Amici 2022. Una carriera in ascesa si prospetta quella di Angelina, la figlia di Mango e Laura Valente, che ha ad oggi collaborato oltre che con il padre anche con il fratello Filippo, batterista nato nel 1995.

E la classe di concorrenti veterani si direbbe entusiasta, nell’accogliere a braccia aperte le due new entries al talent, Isobel e Angelina.

