Isobel Kinnear professionista di Amici 23/ Gianmarco Petrelli contrario alla scelta? Il gesto social…

Isobel Kinnear ballerina professionista di Amici 23

Nel corso degli anni, sono tanti gli ex allievi della scuola di Amici che hanno continuato la carriera proprio all’interno del talent show come professionisti. Tra i tanti, è impossibile non citare Elena D’Amario, tornata in trasmissione dopo un’importante esperienza all’estero, Giulia Pauselli, Umberto Gaudino, Sebastian Melo o Giulia Stabile. Tra gli allievi della scorsa edizione, il talento di Isobel Kinnear ha subito conquistato tutti, dai professori al pubblico. Anche Maria De Filippi non ha mai nascosto un’ammirazione nei suoi confronti sia dal punto di vista artistico che umano.

Per Isobel, così, è arrivata la fatidica proposta di entrare a far parte del cast dei ballerini professionisti della 23esima edizione del talent show, partita lo scorso 24 settembre. Un’offerta che Isobel ha deciso di accettare diventando ufficialmente una ballerina professionista di Amici 23.

Gianmarco Petrelli contrario alla scelta di Isobel Kinnear?

La scelta di Isobel Kinnear di accettare la proposta di diventare una professionista di Amici 23 non sarebbe totalmente condivisa da Gianmarco Petrelli, a sua volta ex allievo della scorsa edizione del talent show. Gianmarco, infatti, su Twitter, ha lasciato un like che non è passato inosservato ai fan di Amici. “No Iso ma perché se rimasta lì con tutto il talento che hai e le offerte lavorative #Amici23“, il tweet a cui Gianmarco ha lasciato il like.

Per Petrelli, dunque, Isobel avrebbe dovuto accettare altre proposte lavorative rimandando il ritorno nella scuola di Amici come ballerina professionista?

no iso ma perchè se rimasta lì con tutto il talento che hai e le offerte lavorative #Amici23 pic.twitter.com/OhriLAHMb1 — giulsᴴ (@G0LD3NLT) September 24, 2023

