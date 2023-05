Isobel Kinnear ritorno di fiamma con Cricca/ “Gli lascio la porta aperta”

Isobel Kinnear e Cricca torneranno insieme? Le rivelazioni della ballerina

Isobel Kinnear e Cricca si sono conosciuti e messi insieme all’interno di Amici 22, ma la loro storia non è durata. Dopo la fine del talent show, il cantante ha cercato di riavvicinarsi alla ballerina di cui si professa ancora innamorato. Possibile ritorno di fiamma? A questa domanda risponde la stessa ex allieva della Celentano ai microfoni di Superguidatv.

“La nostra relazione ha reso ancora più bello e più importante il mio percorso all’interno della scuola di Amici. Lui è una persona incredibile che voglio tenere nella mia vita. Mai dire mai. Voglio sicuramente rivederlo, così possiamo capire molte cose, per esempio se siamo fatti l’uno per l’altra. Si, lascio una porta aperta” afferma Isobel Kinnear che lascia intendere la possibilità di un ritorno con il cantante, tanto desiderato dai fan.

Isobel Kinnear e il rapporto con Alessandra Celentano: “Donna dolcissima”

Isobel Kinnear è stata una delle protagoniste indiscusse di Amici 22, il suo incredibile talento ha conquistato il pubblico arrivando in finale. La ballerina, allieva di Alessandra Celentano, ha ricevuto numerose proposte di lavoro dopo la fine del talent show. Proprio lei, ai microfoni di Superguidatv, ha parlato del rapporto con la sua insegnate di danza.

“La maestra Celentano è per me una grande fonte di ispirazione. Una donna dolcissima, nessuno lo pensa, forse nemmeno lei di se stessa, ma è un lato del suo carattere che io ho avuto modo di vedere. Lei mi ha dato l’opportunità di mostrare quello che mi piace fare, il mio stile. Credo che siamo molto simili nel modo in cui affrontiamo il lavoro. Lei apprezza molto il fatto che una persona possa accettare i suoi consigli per crescere. Sono molto grata alla Celentano” ha concluso Isobel.

