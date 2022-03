Isola 2022 anticipazioni/ Nel cast dei protagonisti un ex Uomini e donne…

L’isola dei famosi 2022 verso il via: spunta la data di partenza tra gli spoiler tv

Si fa sempre più vicina la data di partenza de L’isola dei famosi 2022, ovvero il 21 marzo 2022, che è stata anticipata dalla riconfermata timoniera del reality honduregno, Ilary Blasi, in occasione della sua recente apparizione tv a Michelle Impossible (evento in cui Ilary e Michelle si sono scambiate un bacio saffico, ndr). Inoltre, come si apprende da vari sti-web beninformati, le anticipazioni tv della rinnovata isola non finiscono qui e riguardano anche il cast completo, non solo i concorrenti naufraghi. Stando a quanto rende noto Comingsoon, ad affiancare la timoniera e Lady Totti, alla conduzione del format dei naufraghi, sarà quasi sicuramente Alvin, nel ruolo di inviato. Tra le novità, poi, viene anticipata la partecipazione di concorrenti unici formati un membro vip e un membro nip, quindi un personaggio noto in fusione con una persona comune, oltre ai consuetudinari concorrenti più o meno vip, singoli. E tra quest’ultimi, a quanto pare, ci sarà un ex volto di Uomini e donne.

Tra i concorrenti de L’isola dei famosi 2022, un ex Uomini e donne

Come anticipato rispetto al cast dei concorrenti naufraghi de L’isola dei famosi 2022, può dirsi certo l’ingaggio delle coppie da concorrenti unico formate da Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo e Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cucolo. A sbarcare in Honduras potrebbero, inoltre, essere anche Nicolas Vaporidis, Matilde Brandi, Ilona Staller con il figlio Ludwig Maximillian Koons, la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi. E ancora: Floriana Secondi, Carmen Di Pietro in coppia con il figlio, Jeremias Rodriguez con il padre Gustavo, Nicole Dasa e Ilaria Galassi. Tra gli altri papabili naufraghi, poi si aggiunge il nome dell’ex volto di Uomini e donne e de La pupa e il secchione e viceversa, Gianluca Tornese, anticipato dal portale-web Biccy. Potrebbe confermarsi per la quota rosa dei naufraghi anche Roberta Morise, ex valletta de L’Eredità.

Opinionisti dell”isola dei famosi 2022: chi saranno?

Per ciò che concerne la quota opinionisti del reality, pare certo che Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi verranno sostituiti da almeno due vipponi. Tra i più quotati si segnalano Nicola Savino e Vladimir Luxuria. L’isola 2022 potrà, quindi, prendere il via subito dopo la fine del Grande fratello vip 6 in corso.

