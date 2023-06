Isola 2023, Ilary Blasi smonta la dedica di Carlo Motta a Helena Prestes/ “Se uno mi avesse annunciato…”

Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi ironizza su Carlo Motta e Helena Prestes

L’Isola dei Famosi 2023 sta per volgere al termine e, a pochi passi dalla finale, la padrona di casa Ilary Blasi traccia un bilancio di questa edizione. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice Mediaset ha parlato di questi mesi di dirette, dei concorrenti, delle dinamiche di gioco e anche del rapporto con Enrico Papi, spesso finito al centro dell’attenzione nell’ultimo periodo. In particolare, la Blasi ha parlato anche del suo rapporto con il programma: cosa la diverte, cosa la fa arrabbiare e cosa, invece, la fa commuovere.

Parlando in particolare di quali aspetti del reality la portano alla commozione, con grande ironia fa riferimento alla proposta di fidanzamento di Carlo Motta alla naufraga Helena Prestes: “Non la dichiarazione del fidanzato di Helena. Come ho detto in studio, se uno mi avesse annunciato “torno e ti faccio tante coccole”… Per carità!“. Poi, facendosi seria, spiega: “Scherzi a parte, mi commuovono i concorrenti che hanno problemi con i genitori, che non parlano da tempo con loro. L’Isola ti mette a nudo, pareggia i conti. E questo è sempre bello“.

Ilary Blasi: cosa la diverte e cosa la fa arrabbiare

L’Isola dei Famosi 2023, così come le precedenti edizioni del reality targate Ilary Blasi, è caratterizzata dalla leggerezza e dall’armonia che si respira in studio. Parlando di cosa la diverte di più al timone della trasmissione, ammette: “Il clima goliardico, le prese in giro che creano un effetto domino in cui tutti si lasciano andare a ridere e a scherzare. Fa sentire a casa, tra amici“.

Infine, la conduttrice rivela anche di non arrabbiarsi mai per quanto succede in puntata: “Non sono per nulla rabbiosa. Sono rilassata, non me la prendo mai. Credo che i concorrenti a volte perdano un po’ di vista l’obiettivo della trasmissione, come quando litigano e si perdono in chiacchiere. Ma non è facile, mica si trovano a Roma con l’aria condizionata, sono in Honduras con 45 gradi“.

