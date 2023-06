Isola 2023, Nathaly Caldonazzo “mi sono conosciuta a fondo”/ La più stratega? “Pamela Camassa, è molto furba”

Nathaly Caldonazzo e L’Isola dei Famosi 2023: “Mi sono conosciuta a fondo“

Marco Mazzoli è il vincitore ufficiale dell’Isola dei Famosi 2023, ma c’è un’altra concorrente che è stata indiscussa protagonista di questa edizione: Nathaly Caldonazzo. L’attrice ha mostrato grinta e carattere da vendere, come ormai ci ha abituati negli anni, andando spesso a scontrarsi con i compagni di viaggio e conducendo per la maggior parte del tempo la propria avventura isolata e sola con se stessa. Intervistata da Andrea Dianetti e Giorgia Palmas per Isola Party nel backstage del reality, l’ex naufraga ha così commentato la sua avventura in Honduras.

Un’avventura vissuta “soffrendo, perché si soffre, perdendo di vista la vita e attraversando l’oceano con grande impegno“. Per lei questa partecipazione alla trasmissione è stata fondamentale per conoscersi a fondo, confrontarsi con se stessa e arricchire il proprio bagaglio di esperienze: “Mi sono conosciuta a fondo, ho avuto modo di stare da sola con me stessa e ho trovato una donna con la quale vado molto d’accordo, in armonia“.

Un viaggio introspettivo, quello vissuto da Nathaly Caldonazzo all’Isola dei Famosi 2023. Ma anche un palcoscenico in cui non si è affatto risparmiata, dando tutta se stessa anche a costo di inimicarsi il gruppo in Honduras. In particolare, non ha mai risparmiato critiche al gruppo composto da Marco Mazzoli, Pamela Camassa, Luca Vetrone, Andrea Lo Cicero, Cristina Scuccia e Alessandra Drusian, che a suo dire faceva comunella. Ma, facendo un pronostico prima della finale, ha ammesso chi secondo lei, tra loro, avrebbe meritato la vittoria: “Secondo me vince Marco Mazzoli, almeno è originale, è allegro, parlava di altro, non era solo una critica“.

Pronostico alla fine indovinato, dal momento che il conduttore dello Zoo di Radio 105 è il vincitore di questa edizione. Parlando invece di strategie, la Caldonazzo fa il nome di chi, a suo parere, è stata la più stratega: “Pamela, è molto furba“.











