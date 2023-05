Isola 2023, Pamela Camassa in lacrime/ Sorpresa della sorella “sei una guerriera”

Isola dei Famosi 2023, Pamela Camassa: la sorpresa della sorella Manola

All’Isola dei Famosi 2023 è in arrivo una bellissima sorpresa per Pamela Camassa. In Honduras l’assenza dei propri cari si fa sentire eccome, e i naufraghi spesso crollano in lacrime, non avendo informazioni dei propri familiari ed essendo così lontani da loro. Per questo anche solo la voce e qualche breve dialogo possono rappresentare una grande emozione per i concorrenti, ed è quello che è capitato anche a lei. In postazione nomination, la showgirl è stata infatti raggiunta dalla voce della sorella Manola, presente in studio.

“Pami, come stai?” le chiede la sorella, con la naufraga che scoppia subito in lacrime e risponde ironica: “Bene, non mi vedi?“. La Camassa le chiede così rassicurazioni sulla sua famiglia, e sua sorella la rasserena sulla salute di tutti i suoi affetti, dai familiari al compagno Filippo Bisciglia: “Noi stiamo benissimo tutti, mamma, papà, la nonna, stiamo tutti benissimo. Filippo sta benissimo“.

Pamela Camassa in lacrime: “Io ho già vinto tutto“

Pamela Camassa, tra le lacrime e con la voce rotta dall’emozione, spiega quanto sentire la voce di sua sorella Manola sia fondamentale in questo momento: “L’importante è che state tutti bene, io ho bisogno di sentire qualcuno“. Dallo studio arrivano rassicurazioni e un grande tifo per lei dalla sorella, che la incentiva a proseguire in questo modo la sua avventura: “Sei bellissima e bravissima, stai andando alla grande. Stai uscendo tu per come sei veramente, sei una grande, una guerriera. Continua così“.

“Io ho già vinto tutto” la risposta della naufraga, che a seguire saluta Manola dopo un brevissimo scambio di chiacchiere in diretta. Una sorpresa che, anche se distante chilometri e chilometri, è sicuramente un’iniezione di energia e di fiducia per il suo percorso nel reality.











