Isola 2023, Vladimir Luxuria punge Helena/ “Pubblico ti ha premiato, povere Chicas!”

Il verdetto del televoto di questa sera ha visto Gianmaria Sainato abbandonare l’Isola dei Famosi 2023. Il naufrago, che nel corso di questa diretta ha avuto anche un acceso scontro con Marco Mazzoli, lascia la Palapa in favore degli altri concorrenti che si sono salvati, compresa Helena Prestes. Anche la modella è stata grande protagonista sinora, complice soprattutto la sua determinazione nell’andare avanti in un percorso che l’ha vista spesso scontrarsi con le altre Chicas. E questa sua determinazione, contro il gruppo delle altre ragazze, potrebbe essere il suo punto di forza.

“Ero pronta per quello che succedeva. Ero indecisa, non è stata una nomination facile“, ha confessato la naufraga appreso il televoto. Tuttavia Vladimir Luxuria l’ha subito punzecchiata: “No Helena, questo vallo a raccontare ad altri, dai. Anzi, secondo me Helena, visto che il pubblico comunque ti ha premiato per questo tuo comportamento, povere Chicas!“. Secondo l’opinionista, infatti, continuare con questo comportamento (sola contro tutti) potrebbe giovarle ai fini del percorso.

Helena Prestes rimane spiazzata di fronte alla frecciatina di Vladimir Luxuria, la quale cerca di spiegarsi: “Credo che tu proseguirai con questo comportamento, perché ti porta dei risultati, no?“. La modella, tuttavia, ritiene che sentirsi sola contro il gruppo non è un vantaggio, ma quasi una condanna: “E che risultati mi porta? Solo disordine e tristezza“. Più volte, infatti, il gruppo delle Chicas l’ha accusata di avere atteggiamenti e risposte aggressive, e anche Alvin glielo fa presente: “Helena scusami, non credi che sia un po’ il tuo comportamento nel rispondere alle Chicas che le accende?“.

La modella risponde di sì e ammette di aver chiesto scusa, ma l’inviato ribatte: “Sì, però se lo continui a fare…“. Attimi di tensione che si sono chiusi con la battuta di Vladimir: “Helena, tu il fuoco lo accendi pure quando è spento“.











