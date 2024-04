Isola 2024, Luce Caponegro (Selen): “Tentato il suicidio, mi sono lanciata sotto un camion”/ Confessione choc

Verissimo, Luce Caponegro spiazza: “Ho tentato il suicidio, cervello in blackout”

Prima di partire per l’Isola dei famosi 2024 in cui è una dei naufraghi concorrenti, Luce Caponegro ex pornostar nota con il nome di Selen è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin dove si è raccontata tra vita privata e professionale. Luce si è confessata a cuore aperto, ha parlato del difficile rapporto con i genitori e di un suo momento molto triste e delicato in cui ha pensato al suicidio: “Non è che lo volessi fare ma ad un certo punto il cervello va come in blackout e non c’è più una scelta giusta ed i bivi sono sempre difficili da percorrere.”

Samuel Peron piange a Verissimo: "Morte mamma Gianna? Cerco di metabolizzarla"/ "Genitori sempre supportato"

E subito dopo ha continuato: “Io ero giovane, avevo solo 18 anni ero poco più che una ragazzina ed ho tentato il suicidio. Mi sono lanciata sotto un camion e sono stata ripresa per una ciocca di capelli tirata indietro ed attaccata alla rete di una casa, di un recinto. Avevo una forza bruta e mi stava tenendo il mio fidanzatino, mi teneva stretta ma non sapeva come fare.” Come è uscita Luce Caponegro dopo il tentato suicidio da quel tunnel nero? “Mi hanno ricoverata” ha ammesso l’attrice: “Però sono uscita subito il giorno dopo. Non ho parlato per un mese, forse due. Poi piano piano ho ritrovato la voglia di vivere e mi ha aiutato molto il poter vivere a contatto con la natura.”

Vladimir Luxuria senza freni: "Se conduco l'Isola è grazie a Simona Ventura"/ "Ilary Blasi? Non l'ho tradita"

Isola dei famosi 2024, Luce Caponegro: “Fidanzato? Ho chiuso le porte all’amore”

È in piena metamorfosi Luce Caponegro che durante l’intervista a Verissimo non solo ha confessato di aver tentato il suicidio ma ha anche rivelato che adesso ha una nuova vita dove Selen appartiene solo al passato: “Non vivo più il pregiudizio su di me. Il messaggio del mio cambiamento è passato ma è stato un percorso lungo, doloroso e difficile.” Oggi ha un figlio, Gabriele, che è tutta la sua vita. E poi sul rapporto con i genitori ha rivelato: “Nonostante tutto l’amore che mi dessero la famiglia mi faceva sentire costretta, poco libera.”

Chi è Selen, origine del nome della concorrente de l’Isola dei Famosi 2024/ La carriera

Luce Caponegro è pronta per partire per L’Isola dei famosi 2024 ed ha concluso l’intervista sbilanciandosi sulla sua vita sentimentale: “Io sono stata molto segnata da storie difficili, brutte. Sono stata tradita molte volte, non nel senso fisico…ci sono tradimenti ben peggiori e dopo non ho avuto più cuore. Ho chiuso le porte all’amore. Ho avuto qualche flirt ma non ho mai voluto far entrare nella mia vita nessuno.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA