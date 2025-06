Sono bastate poche ore all’ultima spiaggia dell’Isola dei Famosi 2025 per far crollare Ahlam El Brinis. Alla fine di un salvataggio a catena, nel corso dell’ultima diretta c’è stata una seconda eliminazione a sorpresa che ha portato all’eliminazione di Ahlam, non salvata dai compagni. La concorrente si è così ritrovata sull’ultima spiaggia insieme a Dino Giarrusso, primo eliminato della puntata.

Proprio tra le braccia di Dino, Ahlam si è lasciata andare ad un pianto disperato, ammettendo di sentirsi molto dispiaciuta per il non essere stata salvata dai naufraghi, nonostante abbia dato tutta se stessa. “Lo trovo super cattivo nei miei confronti. – ha esordito – Mi sono integrata con tutti, mi sono data da fare, ho cercato di dare il massimo e io devo uscire così? Mi sono impegnata al massimo, ho cercato di andare avanti anche quando avevo paura.”

Ahlam El Brinis in lacrime dopo l’eliminazione all’Isola dei Famosi 2025: “Mi chiedo cosa ho sbagliato!”

Lo sfogo di Ahlam è poi proseguito davanti alle telecamere dell’Isola dei Famosi 2025, in un confessionale: “Io rimango dispiaciuta, – ha tuonato ancora in lacrime – è ciò che più mi fa arrabbiare è che non volevo piangere. Volevo venir qua ed essere forte, fare una bella isola, che pensavo di star facendo fino a ieri.” Per la naufraga, è infatti impensabile il trattamento ricevuto dopo pochi giorni di permanenza sull’Isola e l’impegno profuso per il gruppo: “È tutta la notte che penso a cosa ho sbagliato, e non mi viene in mente niente! Anzi, penso di essermi spinta oltre il mio limite!” ha concluso, tra lacrime e rabbia la concorrente.

