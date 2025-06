La nuova ‘alleanza’ nata all’Isola dei Famosi 2025 sta suscitando un po’ di chiacchiericcio, in particolare da parte di Teresanna Pugliese e Chiara Balistreri. Con l’uscita di Alessia Fabiani prima e Dino Giarrusso poi, Mario Adinolfi si è avvicinato molto a Omar Fantini e Cristina Plevani, il che ha fatto storcere il naso alle due naufraghe, in particolare nei confronti dell’ex gieffina.

Chiara Balistreri, che questa settimana è finita al televoto per l’eliminazione, ha commentato questo amaro risultato (visto che è in nomination con l’amica Teresanna), così: “Non si può arrivare a tutti, non credo di aver vissuto di luce riflessa. Mi aspettavo di finire in nomination visti gli ultimi giorni come sono andati e anche il fatto che si è creato un bel terzetto tra Cristina, Mario e Omar.”

La ragazza si è perciò scagliata contro Cristina Plevani in particolare, che avrebbe accusato Chiara, precedentemente, di non aver carattere. Un’accusa che, in effetti, è arrivata ancor prima da Mario Adinolfi. “A livello di persona, lei non mi da niente. – ha tuonato Chiara su Cristina, durante una chiacchierata con Jey Lillo. Così ha aggiunto – C’è ma non c’è. Dice che io non ho carattere, ma il carattere non è solo urlare cinque minuti quando c’è la telecamera o prendere a calci i sassi.”

In confessionale, Chiara ha proseguito su questa strada contro Cristina Plevani, dichiarando: “Sinceramente gliel’ho detto anche in faccia in puntata. Ha detto a me: ‘Tira fuori gli attributi’, forse non mi conosce bene o non ha capito che tipo di persona sono. Onestamente preferisco stare tranquilla nella mia serenità piuttosto che avere attacchi di rabbia esplosivi giusto per avere le telecamere puntate.”. Appare chiaro che una nuova guerra fredda è ormai in atto all’Isola dei Famosi 2025.