Isola dei Famosi 2021/ Anticipazioni: Belen conduttrice e Pago concorrente?

L’Isola dei Famosi 2021 è tra i reality più attesi della seconda parte della stagione televisiva. L’Isola, da sempre uno dei reality più amati dal pubblico, dovrebbe tornare in onda su canale 5 con tantissime novità. Una delle tante dovrebbe essere la conduttrice. Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi, sembrava che a condurre la nuova edizione dell’Isola sarebbe stata Ilary Blasi. Nelle ultime ore, però, è spuntato anche il nome di Belen Rodriguez. A lanciare l’indiscrezione, nelle scorse settimane, è stato il settimanale Vero Tv secondo cui tra i corridoi Mediaset starebbe circolando proprio il nome di Belen che, all’Isola, ha trovato la popolarità che le ha permesso di dare il via ad una carriera ricca di successi. Tra la bionda Ilary Blasi e la bruna Belen Rodriguez, dunque, chi sarà la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2020? Non mancano, tuttavia, indiscrezioni anche su quelli che potrebbero essere i concorrenti.

ISOLA DEI FAMOSI 2021: PAGO TRA I CONCORRENTI?

Chi saranno i concorrenti dell‘Isola dei Famosi 2021? Per il momento non ci sono nomi ufficiali, ma sul web, cominciano a circolare i primi rumors. Tra i primi ad essere accostati alla nuova edizione del reality show è stato Pago. Dopo aver partecipato a Temptation Island con l’allora fidanzata Serena Enardu, dopo essere stato un concorrente del Grande Fratello Vip e di Tale e Quale show 2020, Pago diventerà un naufrago dell’Isola dei famosi 2021? A rispondere a questa domanda è stato lo stesso cantante che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Superguida Tv, ha detto di non essere a conoscenza di tale notizia e di non essere stato contattato da nessuno. “Posso però dire che sarebbe una bella avventura“, ha aggiunto il cantante che non ha alcuna intenzione di rinunciare a nuove offerte professionali. L’Isola, inoltre, dovrebbe cambiare anche location. A causa della pandemia, la produzione, stando a quello che riporta Superguida Tv, sarebbe intenzionata ad abbandonare l’Honduras registrando la nuova edizione in Europa, precisamente su una piccola isola disabitata delle Azzorre o della Canarie.



