Isola dei Famosi 2021, aereo bloccato in Messico/ Awed “Mi sto cag*ndo addosso”

Momenti di preoccupazione per i finalisti dell’Isola dei Famosi 2021 durante il volo di ritorno dall’Honduras. Dopo aver lasciato l’Isola, Awed, Andrea Cerioli e la fidanzata Arianna, Ignazio e Cecilia, Matteo Diamante, Beatrice Marchetti e gli altri accompagnatori hanno fatto scalo in Messico e da qui sono volati verso Parigi per un secondo scalo. Proprio questo volo ha però incontrato una turbolenza come ha fatto sapere Matteo Diamante su Instagram. “Tempesta pre partenza e aereo fermo… torneremo mai? Ansia”, ha scritto il sesto classificato dell’Isola dei Famosi 2021 in una storia pubblicata proprio dall’aereo in cui chiede poi ad Awed le sue sensazioni. “Mi sto cag*ndo addosso!” ammette il vincitore dell’edizione.

Vincitore Isola dei Famosi 2021 è Awed/ "Sono ancora scosso, non so cosa stia..."

Problemi anche al ritorno in Italia per i finalisti dell’Isola dei Famosi 2021: parla Awed

Per fortuna tutto si è risolto per il meglio e i naufraghi sono riusciti ad atterrare prima a Parigi, poi da lì sono ripartiti per Milano. Una volta atterrati è però arrivata un’altra brutta notizia. A svelarla è stato Awed con alcune storie pubblicate su Instagram: “Sapete come finisce quest’isola? Siamo arrivati a recuperare i bagagli, e tutti i nostri bagagli sono fermi a Parigi. – ha raccontato il vincitore dell’Isola dei Famosi 2020, per poi aggiungere che – Nella mia valigia c’era anche il trofeo e la sacca… che bello essere tornati eh? Sempre la solita vita de merd*!” ha concluso amareggiato.

