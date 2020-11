Isola dei Famosi 2021/ Anticipazioni: Can Yaman il sogno. Cristina Plevani e…

L’Isola dei Famosi 2021 si farà. A confermare il ritorno del reality show è il settimanale Nuovo secondo cui la location sarà ancora una volta l’Honduras nonostante, alcuni rumors, parlassero delle Isole Canarie. Secondo il magazine diretto da Riccardo Signoretti, dopo una lunga pausa, l’Isola dei Famosi che probabilmente sarà condotta da Ilary Blasi tornerà ufficialmente in onda e spuntano già i primi nomi di quelli che potrebbero essere i primi naufraghi. Il sogno è rappresentato dall’attore turco Can Yaman, star indiscussa della soap opera Daydreamer – Le ali del sogno e che era stato inserito anche tra i probabili concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, ma pare che per varcare la famosa porta rossa abbia chiesto un cachet troppo alto. La produzione dell’Isola dei Famosi farà comunque un tentativo? Quello di Can Yaman, però, pare non sia il solo nome che sta circolando.

ISOLA DEI FAMOSI 2021, I NOMI DEI PROBABILI CONCORRENTI

Chi saranno i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021? Secondo alcuni rumors raccolti dal settimanale Nuovo, il cast della nuova edizione del reality show potrebbero esserci l’ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli e Mila Suarez che hanno già partecipato al Grande Fratello, gli ex tronisti di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi e Lucas Peracchi, l’ex cavaliere del trono over Sossio Aruta, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Cristina Plevani, l’ex fidanzato di Pamela Prati Luigi Oliva e Marco Baldini diventato da poco papà per la prima volta. Per il momento, tuttavia, si tratta di semplici rumors. Saranno davvero questi alcuni dei nomi dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021? Tra i tanti, il nome che sta già scatenando l’entusiasmo del pubblico è quello di Can Yaman.



