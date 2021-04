Isola dei Famosi 2021 choc: “Mai accaduto in 15 edizioni…”/ Non sanno pescare arriva aiuto dall’esterno…

ISOLA DEI FAMOSI 2021 DECISIONE CHOC DELLA REDAZION

Colpo di scena all’Isola dei Famosi 2021 nel giorno in cui il reality non è andato in onda per lasciare spazio a Supervivientes che ha tra i concorrenti Valeria Marini e Gianmarco Onestini, già protagonisti di un gossip. La quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi è iniziata da quasi un mese e, finora, i naufraghi non sono ancora riusciti a pescare nulla. La fama comincia a farsi sentire e i concorrenti accusano i primi malesseri. La produzione, così, ha deciso d’intervenire per aiutare i naufraghi ad affrontare nel migliore die modi l’avventura in Honduras. Nel cast, per il momento, non c’è un concorrente che sia effettivamente in grado di sopravvivere su un’isola. Da quando sono sbarcati sull’Isola, i naufraghi non hanno ancora pescato niente. Gli autori, così, hanno preso una decisione inedita per il reality.

ISOLA DEI FAMOSI 2021: ARRIVA IL PESCATORE THOMAS

“Cari naufraghi, in 15 edizioni dell’Isola dei Famosi non era mai capitato che i concorrenti non riuscissero a pescare nulla, motivo per cui è stato deciso di concedervi un insegnante di sostegno”, ha spiegato la produzione dell’Isola dei Famosi 2021. Per aiutare i naufraghi a sopravvivere e a trovare il cibo, così, sull’Isola è arrivato Thomas, un esperto pescatore che insegnerà ai concorrenti a pescare. Thomas ha così cominciato ad insegnare a tutti i naufraghi come pescare e le prime lezioni hanno già permesso a Isolde Kostner e Fariba Tehrani di pescare i primi pesci. La produzione ha così concesso ai naufraghi un aiuto importante e il pubblico pare aver apprezzato. mangiado di più, i concorrenti avranno sicuramente più energie e ne giocerà lo spettacolo con dinamiche nuove e litigi sempre più frequenti.

