Isola dei Famosi 2021 concorrenti/ Da Elisa Isoardi a Carolina Stramare: sogno…

L’Isola dei Famosi 2021 di Ilary Blasi comincia a scaldare i motori. Ancora poche settimane e, dopo la finalissima del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, torneranno i naufraghi con un’edizione tutta nuova dell’Isola dei Famosi a cui parteciperanno tanti volti noti del piccolo schermo. A confermare alcuni dei nomi che circolano da diverse settimane è Gabriele Parpiglia che, per Giornalettismo, svela tutti i segreti di quella che sarà la prima edizione dell’Isola condotta da Ilary Blasi. A naufragare sull’Isola dei Famosi saranno Giovanni Ciacci, Amedeo Goria, l’ex calciatore Paul Gascoigne, l’attore Brando Giorgi, la conduttrice Elisa Isoardi, Vera Gemma, un Visconte dall’identità misteriosa, il modello Akash Kumar, la mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, il pugile Clemente Russo, il cromatologo Ubaldo Lanzo, la showgirl Angela Melillo, la comica Valentina Persia e l’ex miss Italia Carolina Stramare.

ISOLA DEI FAMOSI 2021: SOGNO AURORA RAMAZZOTTI PER IL RUOLO DI INVIATO

Uno dei ruoli più importanti dell’Isola dei Famosi 2021 è sicuramente quello di inviato. Alvin, storico inviato dell’Isola di Alessia Marcuzzi che, nel corso delle sue edizioni ha potuto contare anche su Stefano De Martino e Stefano Bettarini, non ci sarà. Il nome caldo, al momento, è quello di Elenoire Casalegno che, tuttavia, non convincerebbe totalmente la conduttrice. Secondo quanto fa sapere Gabriele Parpiglia, il sogno per il ruolo di inviato è Aurora Ramazzotti anche se sarebbe stato fatto un sondaggio anche per il ballerino Andreas Muller che ha lasciato il corpo di ballo dei professionisti di Amici. Per il ruolo di opinionisti, invece, al momento, l’unica confermata sarebbe Iva Zanicchi. Ci sarebbero, invece, ancora trattative per Elettra Lamborghini, ma il sogno resterebbe Tommaso Zorzi che, tuttavia, come fa sapere Parpiglia, sarebbe destinato a restare solo un sogno.



