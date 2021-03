Isola dei Famosi 2021/ Concorrenti, diretta ed eliminato: Drusilla Gucci e il Visconte Ferdinando?

ISOLA DEI FAMOSI 2021, ANTICIPAZIONI E DIRETTA SECONDA PUNTATA

Dopo il successo ottenuto con la prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 3.602.000 spettatori pari al 21.68% di share, l’Isola dei Famosi 2021 torna in onda oggi, giovedì 18 marzo, con la seconda puntata. Ilary Blasi che ha aperto la quindicesima edizione dell’Isola salutando Alessia Marcuzzi da cui ha raccolto la conduzione, insieme agli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini che sarà ancora in collegamento da casa per la positività al covid, racconterà i primi giorni dei naufraghi sull’isola. Durante la prima puntata, i naufraghi sono stati divisi in due gruppi: il gruppo dei Buriños di cui fanno parte Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Awed, Vera Gemma, Daniela Martani e Francesca Lodo e il gruppo dei Rafinados formato da Elisa Isoardi, Angela Melillo, Ferdinando Guglielmotti, Drusilla Gucci, Akash Kumar e Roberto Ciufoli.

NUOVI CONCORRENTI DELL’ISOLA DEI FAMOSI 2021

Grande attesa per l’arrivo in Honduras degli altri naufraghi che si andranno ad unire ai concorrenti che stanno già animando l’Isola dei Famosi 2021. Durante la seconda puntata, Ilary Blasi presenterà al pubblico di canale 5 gli altri quattro naufraghi che si uniranno ai gruppi dei Buriños e dei Rafinados. A lanciarsi dall’elicottero, questa sera, saranno il comico Beppe Braida, l’attore Brando Giorgi, la comica Valentina Persia e la pupa Mireya Stabile. I quattro nuovi naufraghi non avranno neanche il tempo di ambientarsi che saranno immediatamente messi alla prova. Quali sfide dovranno affrontare? Inoltre, l’inviato Massimiliano Rosolino dirigerà le nuove prove che consentiranno ai concorrenti di aggiudicarsi una ricompensa e l’immunità. Non mancheranno, naturalmente, le nuove nomination.

CHI USCIRA’ TRA DRUSILLA GUCCI E IL VISCONTE FERDINANDO GUGLIELMOTTI?

L’avventura sull’Isola dei Famosi 2021 di Drusilla Gucci e del Visconte Ferdinando Guglielmotti è iniziata da pochi giorni, ma questa sera, uno tra Drusilla e Ferdinando sarà eliminato, almeno apparentemente. Chi sarà eliminato tra i due? A deciderlo è il pubblico che esprime la propria preferenza attraverso App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv, SMS. Per il naufrago che perderà la sfida al televoto, infatti, l’avventura sull’isola non finirà. Quale sarà la sorpresa per il naufrago che, inizialmente, crederà di dover tornare a casa? Raggiungerà l’isola dei parassiti unendosi a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo? Lo scopriremo nel corso della puntata.

