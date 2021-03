Isola dei Famosi 2021/ Concorrenti, diretta, eliminato 29 marzo: arriva Emanuela Titocchia? Ritiro Gascoigne?

ISOLA DEI FAMOSI 2021, ANTICIPAZIONI, DIRETTA ED ELIMINATO OGGI, 29 MARZO

Sarà una puntata di fuoco quella di questa sera dell’Isola dei Famosi 2021. Il programma non ci ha tenuto compagnia nel fine settimana con importanti rivelazioni ma quello che è certo è che questa sera succederà di tutto e sarà Ilary Blasi a tenere il timone con al fianco Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. I tre sono sicuramente molto agguerriti e insieme alla conduttrice senza peli sulla lingua, hanno regalato al pubblico già modo di sorridere e tanto trash, perché questa sera dovrà essere diverso?

Le cose in Honduras si stanno facendo serie e già le nomination la dicono lunga visto che allo scontro ci sono finiti Gilles Rocca, Vera Gemma e Awed. Il primo ci è finito per via del suo carattere fumantino, lo stesso che lo ha portato allo scontro con Daniela Martani, mentre gli altri due si sono detti traditi dai loro compagni naufraghi tanto da aver preso la palla al balzo il giorno dopo affrontandoli e mettendo zizzania con tutti gli altri.

LITI SULL’ISOLA PER VERA GEMMA E AWED, E PAUL GASCOIGNE?

Proprio adesso che i naufraghi hanno modo di stare insieme, i protagonisti dell’Isola dei Famosi 2021 si ritrovano alle prese con spaccature e lotte interne che prendono di mira proprio Gilles Rocca ma anche gli altri leader del programma. Mentre le discussioni continuano e saranno sviscerate questa sera in puntata, in molti sono ancora pronti a scoprire cosa ne sarà di Paul Gascoigne. Il calciatore si è fatto male durante la prova nella puntata scorsa ed è stato subito portato via per essere soccorso dai medici.

In un primo momento Massimiliano Rosolino ha liquidato tutto con un “non è niente di grave” ma in queste ore si è parlato della sua salute e, addirittura, di un possibile intervento che, quindi, lo costringerebbe a lasciare il programma, sarà davvero così che andrà a finire la sua missione? Siamo sicuri di no.

UBALDO E FARIBA LASCIANO PARASITE ISLAND

Sullo sfondo rimane la questione dei protagonisti di Parasite Island. Ubaldo e Fariba sono pronti a cambiare la loro vita lasciandosi Parasite Island alle spalle dopo due settimane dall’inizio del programma ma siamo sicuri che i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 saranno lieti di vederli e accoglierli? La playa sta diventando un po’ troppo affollata in questi giorni visto che giovedì scorsi è arrivato anche Andrea Cerioli, riusciranno ad avere risorse per tutti? Dall’altro lato c’è la questione Brando Giorgi. L’attore è per ora di stanza a Parasite Island e lì rimarrà almeno fino a quando gli sarà permesso visto che l’eliminato di questa sera, uno tra Gilles, Awed e Vera, potrebbero ritrovarsi al suo fianco in un televoto flash che potrà segnare l’uscita di uno dei due. Massimiliano Rosolino lancerà il ritorno della leggendaria prova del fuoco che decreterà il leader della settimana. Il naufrago vincitore avrà il potere di indicare il nome del primo nominato della puntata.

