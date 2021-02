Isola dei Famosi 2021, concorrenti/ Due smentite e nuovi nomi: Brando Giorgi e…

Con la finale del Grande Fratello Vip 5 ormai alle porte la mente è già fiondata al prossimo reality di Canale 5: l’Isola dei Famosi. Abbandoniamo la Casa di Cinecittà per l’isoletta delle Honduras in cui stanno per approdare i concorrenti di quest’anno. Sì, ma chi? Le indiscrezioni corrono, tra nomi presunti e confermati e smentite ufficiali. Ciò che è certo è che due volti dati inizialmente per certi non ci saranno: Amedeo Goria e Giovanni Ciacci, entrambi per non aver superato le visite mediche.

In quanto a cast due conferme ci sono: il primo concorrente ufficiale, Simone Paciello anche noto come Awed, e l’inviato di questa edizione che è l’ex campione di nuovo Massimiliano Rosolino. Nelle prossime ore arriveranno altre conferme sul cast ma, al momento, alcuni somi sono ormai dati per certi.

Isola dei Famosi 2021, quattro nomi certi e altri verso la conferma

In particolare Fanpage.it avrebbe confermato tre nomi che, dunque, saranno certamente nell’organico dei concorrenti. Si tratta di: Vera Gemma, figlia di Giuliano Gemma, l’attore Brando Giorgi e Drusilla Gucci, discendente appartenente alla nota casa di moda. Questi, insieme a Awed, sarebbero dunque i nomi certi ai quali però si affiancano quelli ancora non confermati. Parliamo di Francesca Lodo, Angela Melillo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Beppe Braida, Valentina Persia, Akash Kumar, Carolina Stramare, Fariba Tehrani, Elisa Isoardi, Andrea Cerioli, Visconte Guglielmotti, Roberto Ciufoli e Daniela Martani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA