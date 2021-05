Isola dei Famosi 2021/ Diretta e eliminato semifinale: Isolde fuori?

Isola dei Famosi 2021, diretta e eliminato semifinale 31 maggio

Il finale si avvicina a grandi passi e questa sera Ilary Blasi, accompagnata come sempre da Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, terrà le redini della semifinale dell’Isola dei Famosi 2021 ad una settimana dall’ultima puntata che ha decretato l’arrivo di Ignazio Moser in finale proprio come qualche giorno prima era successo ad Andrea Cerioli. I due sono i primi finalisti dell’edizione 2021 del programma e gli altri nomi li conosceremo proprio questa sera quando i nuovi eliminati dovranno lasciare il programma per tornare in Italia a pochi giorni dall’epilogo.

Fariba Tehrani, lettera dalla figlia Giulia Salemi/ "Meglio tardi che mai": il web...

La novità dovuta alla pandemia riguarda proprio il fatto che i finalisti settimana prossima saranno ancora in Honduras e non ci sarà modo di fare la solita finale a Milano con il loro ingresso in studio man mano che le prove ne segnano l’eliminazione. Chi saranno gli ultimi finalisti adesso?

Isolde Kostner o Matteo Diamante, chi sarà eliminato all’Isola Dei Famosi 2021?

A rischio questa sera ci sono Isolde Kostner e Matteo Diamante. Proprio loro due all’Isola dei Famosi 2021 sono finiti allo scontro con un televoto che promette scintille proprio a pochi giorni dalla finale. La campionessa è pronto ad affrontare al meglio questa difficile puntata dopo aver trasformato l’Isola in una discoteca nei giorni scorsi mentre l’ex Pupo continua a dirsi contento di come sono andate le cose e di dove è arrivato perché mai e poi mai avrebbe sognato di andare avanti così a lungo, sia per un motivo che per l’altro.

ISOLA DEI FAMOSI 2021 OGGI 28 MAGGIO NON VA IN ONDA/ Spazio al finale de Il Segreto

Allora chi sarà eliminato questa sera? Entrambi sono davvero poco attaccati dal pubblico che ha apprezzato il loro modo di fare e di essere chiari ma forse tra i due potrebbe essere proprio Matteo quello chiamato a scegliere di rimanere o meno sull’isola imboscatissima al posto di uno dei naufraghi solitari (Beatrice e Roberto).

Francesca Lodo ed Emanuela Tittocchia in studio

Sullo sfondo rimangono gli ex eliminati che finalmente questa sera potranno essere in studio per dire la loro e, in particolare, a fare il loro bilancio ci saranno Francesca Lodo e Emanuela Tittocchia. Le due faranno un bilancio finale della loro esperienza da naufraghe e sicuramente avranno modo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Chiara Nasti: "Il seno rifatto si scioglie al sole?"/ "Mi ustiono sempre e penso..."

Se la sarda è stata spesso attaccata da qualcuno in studio per via del suo essere ‘falsa’, almeno a loro dire, dall’altro Emanuela Tittocchia avrà sicuramente qualcosa da dire ancora a chi è rimasto sull’Isola o chi è stato reo di averla fatta fuori, contro chi punterà il dito la bella attrice? I concorrenti, ancora in gioco, sono: Awed, Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Andrea Cerioli, Isolde Kostner, Beatrice Marchetti, Miryea Stabile, Matteo Diamante, Ignazio Moser.



© RIPRODUZIONE RISERVATA