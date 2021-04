Isola dei Famosi 2021/ Diretta ed eliminato 19 aprile: Vera e Fariba contro tutti

Isola dei Famosi 2021, anticipazioni, diretta ed eliminato oggi, 19 aprile

Tutto è pronto per iniziare una nuova settimana in compagnia dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021. Il programma torna in onda in diretta anche oggi, 19 aprile, con una nuova puntata in onda dalle 21.30 circa con Ilary Blasi al timone e al suo fianco Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zacchini. I tre opinionisti sono pronti a commentare i momenti clou della settimana ma anche le prove in onda in diretta e l’esito della nomination che ha mandato allo scontro Fariba Tehrani e Beatrice Marchetti. La prima è finita in nomination per essersi schierata contro Gilles Rocca nel momento delle nomination mentre la seconda è stata tradita, almeno a suo dire, da quelli che aveva creduto amici. Proprio questa delusione generale ha spinto le due naufraghe ad unirsi alle due appena tornare ovvero Vera Gemma e Miryea Stabile. Le due sono di nuovo in gioco sull’Isola ma se giovedì scorso hanno avuto modo di rimanere lontano dalle nomination perché immuni, questa sera non succederà lo stesso.

Rosalinda Cannavò, dedica ad Andrea Zenga/ "Una carezza per il mio cuore"

Dalle Amazzoni alle Valchirie: Fariba si unisce a Vera Gemma

Vera Gemma e Miryea Stabile sono su Playa Reunion ma hanno deciso di vivere nell’alcova costruita da Brando Giorgi e di continuare il loro percorso come ‘eliminate’ dell’Isola dei Famosi 2021 perché poco inclini alle regole del gruppo. L’attrice è convinta che Gilles, Francesca, Roberto, Angela e Valentina, siano un gruppo e il suo intento è quello di distruggerlo in modo tale da spingerli a nominarsi tra loro per vedere poi come andranno avanti. La sua prima mossa è stata rimanere in disparte dichiarando di voler fare ‘quello che vuole quando vuole’ senza alcuna regola, la seconda è stata quella di mangiare patatine e wurstel, ricompensa della sua prova vinta insieme a Miryea. In pochi sono riusciti a mettere sotto i denti qualcosa da mangiare e sempre su invito delle ex Amazzoni. Andrea Cerioli e Awed hanno rifiutato l’invito polemizzando sul loro modo di fare che finirà così sotto la lente della puntata di questa sera del programma. Il bolognese ha ribadito che questo è sinonimo di che persone siano quelle tornate sull’Isola, cosa è successo poi subito dopo quel momento?

Francesca Lodo piange per Vallettopoli/ "Mia madre non mi perdonava alcune cose.."

Tutte le donne di Awed pronte ad insorgere all’Isola dei Famosi 2021?

Ciliegina sulla torta sarà il rapporto tra Awed e le sue donne. Lo youtuber continua a comportarsi in malo modo, almeno a sentire le sue donne, e in molti sono propensi a pensare che il giovane in realtà sia in balia di una serie di manovre per creare dinamiche e scompiglio nel gioco. Resta il fatto che Beatrice lo ha accusato di tradimento solo per via del suo no alle sue avances, che in realtà non sono mai state molto chiare, mentre Vera Gemma teme che prima o poi ci ricascherà e finirà col parlargli anche se ha ripromesso di non farlo. E Miryea Stabile? Proprio lei aveva per prima attirato i suoi sguardi ma una volta tornata sull’Isola dei Famosi 2021 si è mostrata fredda nei suoi confronti e, come se non bastasse, gli ha fatto notare di essere diventato un po’ troppo magro, di avere solo pelle addosso e di sembrare un bambino. Non è cero sintomo di interesse questo, è ovvio. Se ne parlerà ancora questa sera in diretta?

LEGGI ANCHE:

Incidente all'occhio, Elisa Isoardi abbandona L'Isola dei Famosi 2021/ "Costretta a tornare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA