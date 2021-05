Isola dei Famosi 2021/ Diretta ed eliminato 3 maggio: fuori Gilles Rocca, Roberto Ciufoli o Rosaria Cannavò?

Isola dei Famosi 2021, anticipazioni, diretta ed eliminato oggi 3 maggio

L‘Isola dei famosi 2021 torna in onda questa sera e poi darà appuntamento al pubblico a venerdì visto che è stata ‘eliminata’ la puntata del giovedì per non creare scompiglio e sovrapposizioni, anche logistiche, con Supervivientes, la versione spagnola. Al timone ci sarà come sempre Ilary Blasi e al suo fianco prenderanno posto in studio alcuni ospiti, ancora non annunciati, ma anche i suoi opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Proprio quest’ultimo nella scorsa puntata si è schierato contro i naufraghi rei di essere bugiardi e di essersi organizzati per nominare Gilles Rocca proprio come ha rivelato anche Miryea Stabile. Dove sta quindi la verità? L’argomento tornerà al centro della puntata di questa sera proprio perché la Pupa si è vista al centro di un attacco del brano con Gilles Rocca in prima linea e con lui anche la ‘piangente’ Valentina Persia, e la combattiva Francesca Lodo. Ilary Blasi parlerà dell’attacco, delle lacrime della ballerina romana e anche dell’isolamento della bella Pupa, cos’altro verrà a galla questa sera?

Gilles Rocca eliminato all’Isola dei Famosi 2021?

Altro tema importante come in ogni puntata dell’Isola dei Famosi 2021, sarà l’eliminazione. Al televoto sono finiti Gilles Rocca, votato proprio dalle sue grandi amiche del programma, ma anche Roberto Ciufoli e Rosaria Cannavò ‘sacrificata’ al posto di Emanuela Tittocchia dallo stesso attore. Tutto lascia pensare che tocchi proprio al fonico uscire dal programma e non solo perché è mal sopportato da gran parte del pubblico, ma anche perché lui stesso ha chiesto a tutti di mandarlo a casa perché ha esaurito le sue energie e vuole tornare a casa. Il suo accorato appello lascia un punto interrogativo ancora sulla situazione di Beatrice Marchetti. La bella modella è su Playa Imboscada ormai da un paio di settimane in completa solitudine visto che Manuela Ferrera ha detto no a questa sorta di ultima spiaggia, cosa succederà se Gilles sarà eliminata e toccherà a lui dire sì o no alla domanda fatidica? Sembra che la modella sia destinata a rimanere ancora da sola, almeno fino a venerdì, quando il programma tornerà di nuovo in onda in diretta.

Elisa Isoardi e Drusilla Gucci in studio con Brando Giorgi e Cecilia Rodriguez

Ciliegina sulla torta di questa importante serata dell’Isola dei Famosi 2021 sarà la presenza di ex naufraghe. Non sappiamo se Daniela Martani avrà modo di tornare in puntata, ma quello che è certo è che questa sera toccherà entrare in studio a due personaggi chiave ovvero Elisa Isoardi e Drusilla Gucci. Sembra che entrambe arriverà questa sera in puntata e mentre la prima racconterà del suo problema all’occhio che l’ha costretta a lasciare il programma, la seconda avrà modo di raccontare le tappe della sua esperienza fino all’uscita e al no al salvataggio. Come sarà stato il suo ritorno a casa e cosa dirà ai suoi ex compagni di avventura adesso che avrà modo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa? Stessa sorte sarà quella di Brando Giorgi, l’attore sarà in studio anche lui questa sera per raccontare la sua esperienza nel programma. Tra gli ospiti anche Cecilia Rodriguez che dovrà commentare le peripezie di Ignazio Moser chiamato a sostenere ‘la prova dell’eroe’. Lo scopriremo solo tra qualche ora nella diretta dell’Isola dei Famosi 2021 in onda oggi, 3 maggio, alle 21.40 circa, su Canale5.

