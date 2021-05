Isola dei Famosi 2021/ Diretta ed eliminato: chi uscirà tra Isolde, Fariba e Rosaria?

Isola dei Famosi 2021, anticipazioni e diretta 21 maggio

Venerdì 21 maggio, in prima serata su canale 5, Ilary Blasi, con la sua energia e freschezza, torna a condurre l’Isola dei Famosi 2021. Come sempre, al suo fianco, ci saranno gli immancabili opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, pronti a punzecchiare i naufraghi, ormai senza forze. La finalissima si avvicina e, in vista del 7 giugno, giorno in cui sarà proclamato il vincitore che, per la prima volta nella storia del reality show, a causa delle norme di sicurezza previste dalla pandemia non potrà essere in studio, la tensione, in Honduras, sale. La fame, il nervosimo, la mancanza di sonno si fanno sentire. I gruppi, ormai, non ci sono più e i naufraghi sono tutti contro tutti. Le discussioni, infatti, sono all’ordine del giorno così come le strategie per riuscire ad arrivare in finale.

Nuove allenaze e strategie: Fariba e Miryea contro tutti?

Dopo la scorsa puntata, sull’Isola dei Famosi 2021 è nata una nuova alleanza, quella tra Fariba Tehrani e Miryea Stabile. Le due naufraghe trascorrono sempre più tempo insieme e l’amicizia che sembrerebbe essere nata tra le due donne non convince tutti gli altri naufraghi. Angela Melillo, in particolare, dopo lo scontro avuto in diretta con Miryea, sottolinea le proprie perplessità sulla sincerità della Stabile. Miryea, però, ha deciso di non cambiare e seguire la propria strada continuando a coltivare il rapporto con Fariba. “Adesso basta, perché mi ha proprio ferita. Mi ha detto che il mio modo di essere è una strategia. Mi sto avvicinando sempre di più a Fariba perché la trovo una persona sensibile e onesta”, ha detto Miryea che non ha cercato un ulteriore chiarimento con la Melillo.

Isola dei Famosi 2021: chi perderà la sfida al televoto tra Fariba, Isolde e Rosaria?

Televoto tutto al femminile quello che sarà chiuso questa sera da Ilary Blasi nel corso della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021. In nomination ci sono Fariba Tehrani, al televoto per aver parlato di Playa Imboscada, Rosaria Cannavò, votata dal gruppo e Isolde Kostner, mandata al televoto dal leader Awed. Una delle tre naufraghe dovrà abbandonare l’Isola. Per il momento, in base ai sondaggi del web, la favorita all’eliminazione pare sia Rosaria. Tuttavia, la naufraga che perderà la sfida al televoto potrà decidere di giocarsi l’ultima chance sfidando al televoto Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti per restare su Playa Imboscada che può ospitare solo due naufraghi.

