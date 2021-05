Isola dei Famosi 2021/ Diretta ed eliminato: Emanuela, Myrea o Roberto?

Isola dei Famosi 2021, anticipazioni e diretta puntata 7 maggio

Dopo le ultime puntate trasmesse in differita per lasciare spazio a Supervivientes, l’Isola dei Famosi 2021, abbandonato il giovedì, torna in onda in diretta anche con la seconda puntata settimanale. Oggi, venerdì 7 maggio, Ilary Blasi, insieme ai suoi inseparabili opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, pronti a bacchettare i naufraghi in Honduras, torna in onda con la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che si preannuncia elettrizzante. In studio, pronti sostenere i propri cari, ci saranno i parenti dei naufraghi tra i quali, probabilmente, ci sarà ancora Cecilia Rodriguez che sta seguendo l’avventura del fidanzato Ignazio Moser. Nonostante sia giunto in Honduras in ritardo rispetto agli altri naufraghi, Ignazio ha già conquistato tutto il gruppo.

Il ritiro di Ubaldo Lanzo

Ubaldo Lanzo si è ufficialmente ritirato. L’annuncio è arrivato nel corso del daytime trasmesso su canale 5 il 6 maggio. Nel comunicato ufficiale con cui è stato annunciato il ritiro del cromatologo agli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 si parla di motivi di salute. L’inviato Massimiliano Rosolino non ha aggiunto altri dettagli. Probabilmente, nella puntata dell’Isola in onda questa sera, Ilary Blasi svelerà ulteriori dettagli sui motivi che hanno costretto Ubaldo a rientrare in Italia. Oltre ad essere molto dimagrito, negli scorsi giorni, Ubaldo ha accusato anche diversi fastidi ai denti. Sarà questo uno dei motivi che lo avrà costretto a ritirarsi?

Awed ed Emanuela Tittocchia: è nato l’amore all’Isola dei Famosi 2021?

Dopo l’eliminazione di Gilles Rocca, sull’Isola dei Famosi 2021, sono stati giorni tranquilli. I naufraghi, divisi in coppie, hanno potuto anche trascorrere una notte su un materasso. Ad esserne particolarmente felici sono stati Awed ed Emanuela Tittocchia che sono sempre più vicini. Il feeling tra i due naufraghi è ormai evidente. Awed ha coccolato Emanuela con un messaggio rilassante e la Tittocchia ha ricambiato portando al naufrago la colazione a letto. Un gesto che ha fatto particolarmente piacere all’influencer il cui dimagrimento preoccupa i fans. La perdita di peso dei concorrenti sta diventando importante al punto che la produzione ha deciso di aumentare la quantità di riso concessa quotidianamente. Ilary Blasi, così, nel corso della serata, oltre a chiedere informazioni sullo stato fisico di tutti i naufraghi, indagherà anche sul rapporto tra Awed ed Emanuela.

Isola dei Famosi 2021: chi sarà eliminato?

Dopo il ritiro di Ubaldo Lanzo che era in nomination, il televoto aperto al termine della puntata dell’Isola dei Famosi del 3 maggio è stato annullato. La produzione ha così aperto un nuovo televoto tra Emanuela Tittocchia, Miryea Stabile e Roberto Ciufoli. Tra i tre naufraghi, chi rischia di perdere la sfida al televoto? I sondaggi non aiutano, ma è presumibile che a contendersi la permanenza sull’Isola siano Emanuela e Roberto. Non dovrebbe rischiare l’eliminazione Miryea. Dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti, Akash Kumar, Daniela Martani, Drusilla Gucci, Vera Gemma, Manuela Ferrera, Gilles Rocca ed i ritiri di Beppe Brainda, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Paul Gascoigne e Ubaldo Lanzo, chi dovrà lasciare l’Isola?



