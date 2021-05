Isola dei Famosi 2021/ Diretta ed eliminato: Emanuela, Roberto, Rosaria o Valentina?

Isola dei Famosi 2021, anticipazioni e diretta 14 maggio

Venerdì 14 maggio, in prima serata su canale 5, torna in onda l’Isola dei Famosi 2021 con la diretta della 17esima puntata. Dopo la decisione di Francesca Lodo di restare con Beatrice Marchetti e l’unione dei gruppi degli Arrivisti e dei Primitivi, è un tutti contro tutti. Il clima tra i naufraghi è incandescente. La mancanza di cibo, le condizioni di vita non agiate rendono sempre più nervosi i nafraghi che, questa sera, si ritroveranno in Palapa insieme all’inviato Massimiliano Rosolino che gestirà anche le prove che dovranno affrontare nel corso della serata. Dallo studio di Milano, Ilary Blasi, con l’aiuto degli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi proverà a mettere i naufraghi di fronte a scomode verità attraverso duri confronti con i filmati dei confessionali che nessuno ha visto.

Tutti contro tutti all’Isola dei Famosi 2021?

Nervi a fior di pelle per Andrea Cerioli che, oltre a soffrire particolarmente la fame, comincia a sentire il peso della convivenza con gli altri naufraghi. Nelle scorse ore si è così scontrato con Awed, Matteo Diamante e Roberto Ciufoli rei di averlo svegliato mentre preparavano una cena a base di granchi. Problemi anche tra le donne dove Valentina Persia e Isolde Kostner continuano a farsi la guerra a distanza. Dopo la nomination, la comica non ha nascosto il desiderio di eliminare la Kostner con la quale non c’è mai stata molta simpatia. Nel corso della serata, poi, Ilary Blasi potrebbe affrontare anche il tema della presunta bestemmia di Awed di cui ha parlato Fariba Tehrani nella scorsa puntata.

Chi sarà il nuovo eliminato?

Emanuela Tittocchia, Roberto Ciufoli, Rosaria Cannavò e Valentina Persia sono i candidati all’eliminazione. Tra i quattro naufraghi al televoto, quella più a rischio, in base ai sondaggi, è Rosaria Cannavò che potrebbe abbandonare la palapa. Subito dopo, a contendersi la permanenza sull’Isola dovrebbero essere Valentina ed Emanuela per le quali i sondaggi prevedono un testa a testa. Dovrebbe salvarsi senza problemi, invece, Roberto Ciufoli. Pur non essendo particolarmente amato dagli altri concorrenti, Ciufoli pare abbia conquistato il cuore dei telespettatori. Il verdetto del televoto rispecchierà i sondaggi del web? Lo scopriremo questa sera.

