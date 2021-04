Isola dei Famosi 2021/ Diretta ed eliminato: Fariba, Ciufoli o Valentina Persia?

ISOLA DEI FAMOSI 2021, ANTICIPAZIONI E DIRETTA 15 APRILE

Giovedì 15 aprile, in prima serata su canale 5, Ilary Blasi conduce una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che torna in onda con il doppio appuntamento settimanale. Dallo studio di Milano, la conduttrice, con gli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, racconterà gli ultimi giorni in Honduras dei naufaghi. Il gioco è ormai entrato nel vivo e tra i concorrenti sono nati gruppi, alleanze e antipatie che hanno portato, al televoto, Fariba Tehrani, Roberto Ciufoli e Valentina Persia. Dopo l’addio di Drusilla Gucci, questa sera, uno tra Fariba, Ciufoli e la Persia dovrà abbandonare la Palapa, ma avrà la possibilità di continuare la propria avventura su Playa Esperanza, attualmente abitata da Vera Gemma, Miryea Stabile ed Elisa Isoardi. Al momento, i sondaggi, danno Fariba come la favorita all’eliminazione. Sarà davvero così? Il televoto, diversamente da quanto accaduto nelle precedenti puntate, è stato chiuso dall’inviato Massimiliano Rosolino al termine del daytime delle 16.10, in onda su canale 5.

BRANDO GIORGI GIOCA DA SOLO?

Brando Giorgi sempre più isolato dal gruppo? Nel corso della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021, tra gli argomenti che saranno affrontati, ci sarà sicuramente il rapporto tra Brando e gli altri concorrenti. L’attore non riesce ad andare d’accordo con gli altri naufraghi e, al termine della scorsa puntata, si è tolto un sassolino dalla scarpa mandando direttamente al televoto Valentina Persia con cui ha avuto diverse discussioni. Valentina, in compenso, è sempre più legata agli altri naufraghi, in particolare a Gilles Rocca e Francesca Lodo con cui forma una vera squadra. Chi non sembra disposto a fare gruppo con nessuno è Andrea Cerioli che si schiera con l’uno o con l’altro in base a ciò che effettivamente accade. Sembrano ancora poco integrate Beatrice Marchetti e Isolde Kostner che, pur essendo state accolte con entusiasmo, non sono ancora riuscite a trovare il giusto spazio.

L’ISOLA DEI FAMOSI 2021 IN DIFFERITA: ECCO PERCHÈ

La puntata dell’Isola dei Famosi 2021 di questa sera andrà in onda in differita. Ad annunciarlo è la produzione del reality show attraverso un comunicato ufficiale che conferma le indiscrezioni degli scorsi giorni. “Per la concomitanza con Supervivientestv, il giovedì l’Isola andrà in onda in differita. Il televoto verrà chiuso da Massimiliano Rosolino durante la puntata del daytime su Canale 5 alle 16.30″, fa sapere il comunicato ufficiale. Una scelta che sta scatenando la dura reazione del pubblico che avrebbe preferito lo spostamento della puntata ad un altro giorno piuttosto che la differita.

