Isola dei Famosi 2021/ Diretta ed eliminato oggi 10 maggio: Vera Gemma in studio

Isola dei Famosi 2021, diretta, nomination ed eliminato oggi 10 maggio

Sarà una puntata davvero complicata quella di questa sera dell’Isola dei Famosi 2021 non tanto per il pubblico quando per la produzione e per la stessa Ilary Blasi che dovranno trovare temi scottanti da affrontare dopo soli due giorni. A causa dei cambiamenti nella programmazione, i naufraghi sono già andati in scena venerdì e dovranno tornare già questa sera dopo soli due giorni, riusciranno ad avere motivazioni nuove per le nomination ed energie per le prove? L’unica nota positiva in questo cambiamento è il fatto che i naufraghi potrebbero avere l’occasione di mangiare, ancora una volta, grazie alle prove ricompense. Ad aprire la puntata saranno ancora i nominati. Al televoto c’è finita di nuovo Emanuela Tittocchia, quando Isolde Kostner non l’ha salvata a favore di Roberto Ciufoli, e a lei si sono poi unite anche Fariba Tehrani (nominata dal gruppo degli Arrivisti) e Francesca Lodo (dal gruppo dei Primitivi), chi uscirà delle tre?

ISOLA DEI FAMOSI 2021 PAGELLE E NOMINATI/ Nella serata dei malori, Fariba nel mirino!

Vera Gemma ospite in studio all’Isola dei Famosi 2021 insieme a Jeda?

Ad attendere c’è sempre Beatrice Marchetti che è ancora sola nella sua bella isola dove continua a creare i suoi costumi con cose naturali e dove ha ricevuto il messaggio di complimenti da parte di Akash Kumar che è convinto che sia proprio lei la vincitrice dell’Isola dei Famosi 2021 per via della sua resistenza. Le arriverà una degna compagna questa sera o l’eliminata di turno deciderà di chiudere i battenti e tornare in Italia? Non mancheranno poi la prova leader e nemmeno nuove nomination che potrebbe mettere di nuovo il gruppo a rischio, specie quando si tratta dei Primitivi, come finirà questa ennesima diretta? In studio torneranno invece i vip che sono stati eliminati nelle scorse settimane e, soprattutto, c’è molta attesa per l’arrivo in studio di Vera Gemma eliminata ormai quasi due settimane fa. Lo studio potrebbe tornare a riempiersi quindi grazie alla sua presenza e al ritorno di Jeda che nella sua ultima puntata, aveva dato un bacio (con plexiglass in mezzo) alla padrona di casa.

MALORE PER IVA ZANICCHI IN DIRETTA/ Come sta? Controllo al pronto soccorso...

Andrea Cerioli e Francesca Lodo allo scontro all’Isola dei Famosi 2021

E i naufraghi? Anche in Honduras la temperatura è alle stesse soprattutto per via delle ultime nomination che hanno creato non pochi screzi. I più agguerriti sembrano essere proprio Andrea Cerioli e Francesca Lodo. Quest’ultima è finita in nomination all’Isola dei Famosi 2021 ma sembra che sia proprio il bolognese ad essere offeso tanto da attaccare la sarda rea di averlo nominato senza un vero e proprio motivo ma solo per strategia. Come se questo non bastasse anche Roberto Ciufoli è finito nei guai perché nella notte ha superato il confine tra i due gruppi per andare a caccia di frutti. Per lui arriverà un provvedimento che lascerà tutti di stucco, cosa succederà?

LEGGI ANCHE:

ISOLA DEI FAMOSI 2021/ Diretta e eliminato: Fariba, Lodo e Tittocchia in nomination

© RIPRODUZIONE RISERVATA