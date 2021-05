Isola dei Famosi 2021/ Diretta ed eliminato oggi 17 maggio: Moser, Ciufoli e Cerioli a rischio

Isola dei Famosi 2021 anticipazioni, diretta ed eliminato puntata oggi, 17 maggio

Tutto è pronto per il ritorno in onda dell’Isola dei Famosi 2021 dopo appena due giorni dalla puntata di venerdì in cui tutto è cambiato, anche il volto dei naufraghi. Nella puntata scorsa, infatti, abbiamo dovuto dire addio ad Emanuela Tittocchia eliminata al televoto e poi pronta ad un no alla fatidica domanda di Ilary Blasi sulla sua possibile avventura su Playa Imboscatissima, risultato? La bella attrice è di ritorno in Italia mentre Beatrice e Francesca continueranno la loro bella avventura in solitaria tra riso, cocco arrostito e, soprattutto, i pesci che ormai riescono a pescare con facilità. Al timone della nuova puntata ci sarà come sempre Ilary Blasi e al suo fianco gli opinionisti super azzeccati di questa edizione, Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Primo tema della serata saranno le nomination.

Moser, Ciufoli e Cerioli a rischio nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi

Chi ha seguito la puntata venerdì scorso sa bene anche che allo scontro all’Isola dei Famosi 2021 sono finiti tre pezzi da novanta ovvero Andrea Cerioli, Ignazio Moser e Roberto Ciufoli e uno di loro rischia di uscire ma anche la possibilità di allontanarsi del gruppo e continuare in solitaria ‘rubando’ il posto ad una tra Francesca e Beatrice se il televoto e il pubblico lo vorranno. In questi giorni i tre sono stati spesso nervosi sull’Isola per via della riunione dei due gruppi, per il furto di fruttini e poi anche per le nomination ma solo questa sera la conduttrice andrà oltre cercando di capire il rapporto che i tre hanno con il resto dei naufraghi e anche come hanno affrontato questi giorni dopo la loro nomination. Siamo sicuri che gli scontri e le novità non mancheranno soprattutto in vista della finalissima che si avvicina a grandi passi.

Chi vincerà l’immunità all’Isola dei Famosi 2021?

In particolare, questa sera i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 si troveranno a lottare per l’immunità. Il fil rouge della nuova puntata in onda oggi, 17 maggio, sarà, infatti, la conquista della possibilità di essere immuni e per arrivarci saranno di nuovo le sfide tra naufraghi a tenere banco. Anche il popolo dei social potrà prendere parte al gioco regalando l’immunità ad uno dei concorrenti ma solo questa sera scopriremo in quel modo. Ciliegina sulla torta sarà proprio il ruolo di Isolde Kostner che si troverà a dover prendere decisioni cruciali per i naufraghi. Chi potrà strapparle il titolo del leader per evitare nuovi colpi di scena? In studio prenderanno posto Gilles Rocca, Brando Giorgi, Vera Gemma, Cecilia Rodriguez, Manuela Ferrera e Akash Kumar che nei giorni scorsi aveva detto che non sarebbe tornato ma a quanto pare..

