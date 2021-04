Isola dei Famosi 2021/ Diretta ed eliminato oggi 5 aprile: Daniela Martani fuori?

Isola dei Famosi 2021, diretta, anticipazioni ed eliminato oggi, 5 aprile

Anche il giorno di Pasquetta Ilary Blasi tornerà al timone de L’Isola dei Famosi 2021 insieme a Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, i suoi opinionisti, pronti a capire chi tra Daniela Martani e Drusilla Gucci lascerà il programma questa sera. In entrambi i casi si tratterà di una vera e propria perdita e non solo in termini affettivi ma anche in termini di polemiche, nel caso dell’ex gieffina, e di trash, nel caso della bella ereditiera che con la sua versione dark tra fantasmi e ossa, ci ha regalato grandi soddisfazioni. Ma chi uscirà questa sera? Al momento sembra che tutto lasci pensare che toccherà alla bella gieffina ma anche in questo caso non solo non si tratta di certezza ma per lei potrebbe essere l’ultima spiaggia su cui abitano adesso Vera Gemma e Miryea Stabile. A pesare su Daniela Martani c’è la crisi da cibo che manca, deciderà davvero di rimanere in caso di eliminazione oppure no?

Il ritorno di Brando Giorgi all’Isola dei Famosi 2021

Al centro rimane la questione “nuovi naufraghi”. Proprio nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, hanno fatto ritorno nel gruppo Brando Giorgi, Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani. Gli ultimi due hanno vissuto sin dall’inizio su Parasite Island e sono alla prima volta nel gruppo mentre per Brando Giorgi è arrivato il momento di ritornare dopo la nomination e l’eliminazione per togliersi forse qualche sassolino dalla scarpa soprattutto ai danni di Elisa Isoardi e Valentina Persia, con le quali c’era stato qualche attrito proprio prima di andare via. Toccherà proprio alla padrona di casa mettere insieme i discorsi e gli argomenti affrontati in questi due giorni lontani dalla tv dai suoi naufraghi tra l’arrivo dell’allegra coppia di Parassiti e il ritorno dell’attore di Vivere e Centovetrine.

Vera Gemma furiosa con Awed, Francesca Lodo leader ma…

Dall’altro lato abbiamo il resoconto della vita delle due naufraghe che si sono trovano su Playa Esperanza, ovvero Vera Gemma, eliminata durante la quinta puntata e sconfitta al televoto contro Brando Giorgi, e Miryea Stabile, eliminata giovedì scorso. La bella Pupa ha avuto modo di incontrare l’attrice per raccontarle quello che è successo sull’Isola dopo la sua eliminazione compreso il fatto che Awed alla fine ha chiesto scusa sia a Gilles Rocca che a Francesca Lodo per quello che ha detto loro e questo l’ha fatta infuriare tanto da dirsi pronta a chiudere con lui ogni rapporto. Durante la sesta puntata, abbiamo assistito al rientro in gioco di Paul Gascoigne con un tutore al braccio. Infine, Francesca Lodo ha vinto la Prova Leader e la Prova del Fuoco, diventando immune dalle nomination e nominando Daniela Martani. A chi toccherà oggi ottenere il ruolo?

