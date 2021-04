Isola dei Famosi 2021/ Diretta, eliminato e nuovi concorrenti: fuori Fariba, Miryea o Vera?

Isola dei Famosi 2021, anticipazioni puntata 22 aprile

Giovedì 22 aprile, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con l’Isola dei Famosi 2021. Ilary Blasi, insieme a Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, racconta le nuove avventure dei naufraghi. Gli equilibri si sono ormai rotti. L’undicesima puntata del reality show sarà ricca di confronti dopo la permanenza sull’Isola di Fariba Tehrani, in nomination con Miryea Stabile e Vera Gemma. Le tre nominate della settimana formano, ormai, un gruppo solitario rispetto agli altri naufraghi tra i quali, tuttavia, le tensioni non mancano. Chi, invece, si sta totalmente rilassando è Beatrice Marchetti che, dopo aver perso la sfida al televoto con Fariba Tehrani, ha scelto di diventare una naufraga solitaria che, questa sera, sarà raggiunta dalla nuova eliminata. Secondo i sondaggi, a perdere la sfida al televoto potrebbe essere Vera Gemma anche se si prevede un testa a testa.

I nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2021

Dopo i ritiri di Beppe Braida per motivi familiari, di Brando Giorgi ed Elisa Isoardi per problemi agli occhi, il cast dell’Isola dei Famosi 2021 sta per ripopolarsi. Agli attuali concorrenti presenti in Honduras, tra la puntata in onda questa sera e quella che sarà trasmessa lunedì 26 aprile, si uniranno altri vip, pronti a mettersi alla prova con la vita da naufraghi. Chi saranno, dunque, i concorrenti che sbarcheranno sull’Isola oggi? Secondo quanto fa sapere TvBlog, a prendere posto in Palapa, accanto agli altri naufraghi, ormai veterani della vita in Honduras, saranno Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Ludovico Vacchelli ed Emanuela Tittocchia. Lunedì 26 aprile, invece, dovrebbe arrivare Ignazio Moser.

Scontro tra Gilles Rocca e Francesca Lodo?

Tra i confronti che animeranno l’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 ci sarà anche quello tra Francesca Lodo e Gilles Rocca. Tra i due, sin dai primi giorni, è nato un legame speciale. Gilles protegge Francesca e la aiuta ad affrontare la vita sull’isola come farebbe con una sorella. Nelle scorse ore, però, l’amicizia tra i due pare essersi incrinata. Durante una chiacchierata con Roberto Ciufoli, infatti, la Lodo si è lamentata di alcuni atteggiamenti di Gilles. Il naufrago ha accusato Francesca di avere troppo grinta quando si presenta davanti alla pentola del riso esortandola a mostrarla anche per le dinamiche del gioco. Una puntualizzazione che alla Lodo non è piaciuta. “Ci sono sempre modi e modi di dire le cose. Come io ti porto rispetto, tu devi portare rispetto a me”, ha detto la Lodo. Questa sera, dunque, ci sarà l’atteso chiarimento?

