Isola dei Famosi 2021/ Diretta, nuovi concorrenti ed eliminato: arriva Ignazio Moser

Isola dei Famosi 2021, anticipazioni puntata 29 aprile

Giovedì 29 aprile, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con l’Isola dei Famosi 2021. Dopo l’eliminazione di Vera Gemma, Ilary Blasi torna a raccontare le avventure dei naufraghi che, in Honduras, continuano a discutere per il cibo. In studio, accanto alla conduttrice, ci saranno gli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Cosa accadrà questa sera? Grande attesa per l’arrivo di Ignazio Moser. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez era atteso per la puntata del 26 aprile, ma il suo sbarco in Honduras è stato positicipato a questa sera. Moser sarà l’ultimo concorrente della quindicesima edizione dell’Isola e il suo arrivo è attesissimo soprattutto dal pubblico. In studio, per lui, ci sarà Cecilia Rodriguez? Dopo essere stata una naufraga, la Rodriguez è pronta a sostenere il fidanzato nella sua avventura da naufrago.

Tutti contro Manuela Ferrera?

Il clima sull’Isola dei Famosi 2021 è ancora più incandescente con l’arrivo degli arrivisti Manuela Ferrera, Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia e Mattia Diamante. Tra i quattro, tuttavia, la naufraga più discussa è Manuela Ferrera che, nella scorsa puntata ha avuto un durissimo scontro con Rosaria Cannavò. Manuela è stata accusata di non aiutare il gruppo e di non collaborare affinchè la sopravvivenza sia più serena. Negli ultimi giorni, la Ferrera ha provato ad ambientarsi e a collaborare con gli altri arrivisti, ma gli scontri con la Cannavò e con Emanuela Tittocchia non sono mancati. Al contrario, il feeling con Awed continua e nel corso della puntata in onda questa sera, Ilary Blasi potrebbe affrontare l’angusto problema.

Chi sarà il nuovo eliminato all’Isola dei Famosi 2021?

Dopo l’eliminazione di Vera Gemma, al televoto, ci sono Roberto Ciufoli, Miryea Stabile, Manuela Ferrera e Ubaldo Lanzo. Chi sarà il nuovo eliminato? Dai sondaggi, sembrerebbe che la naufraga destinata a restare sull’Isola dei Famosi sia Miryea che, al momento, è quella che il popolo del web sta salvando. Dovrebbe salvarsi anche Ubaldo mentre a giocarsi la permanenza in Honduras dovrebbero essere Manuela e Ciufoli che stanno ricevendo meno voti. Il nuovo eliminato dell’Isola, dunque, sarà uno tra la Ferrera e Roberto?

