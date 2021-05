ISOLA DEI FAMOSI 2021/ Eliminato e diretta: Isolde e Matteo in nomination

Diretta Isola dei famosi 2021: commento live puntata 24 maggio

Ignazio Moser è stato sicuramente il protagonista indiscusso de L’Isola dei Famosi 2021. Lo sportivo, infatti, si è sacrificato per il gruppo facendosi tagliare barba e capelli a zero. Una prova di coraggio, da vero leader, che è stata apprezzata da tutti. Intanto è arrivato il momento della terza sfida per decretare il terzo candidato alla finale: si sfidano Awed e Ignazio Moser. Dopo circa 4 minuti di prova del giraarrosto, Awed decide di abbandonare la prova regalando così la vittoria a Ignazio Moser che con Matteo Diamante e Isolde Kostner si giocano un posto per la finale. Uno di loro sarà il secondo finalista dell’Isola. Awed in difficoltà resta appeso e non riesce a scendere. Intanto è arrivato il momento del verdetto: Ignazio Moser è il secondo finalista. Si passa poi alle nomination: Andrea Cerioli è il primo che nomina Isolde “dopo tutte le volte che ho provato a farla parlare, non ne vuol sentire”. Poi è la volta di Miryea che va di nomination palese: “nomino Isolde per strategia”, mentre la ex campionessa di sci va di nomination segreta “nomino Valentina, faccio una scelta strategica, credo che sia molto forte”. In nomination Matteo che fa il nome di Valentina Persia. Poi è la volta della comica che vota Isolde Kostner, mentre Awed nomina Isolde Kostner “non la sopporto più”. Il nominato del gruppo è Isolde a cui si aggiunge il nome del leader Ignazio Moser che nomina Matteo. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Isola dei famosi 2021, il sacrificio di Ignazio Moser

Prosegue la diretta de L’Isola dei Famosi 2021 con la decisione di Angela Melillo che, giusta a Playa Imboscada, è chiamata a decidere se restare o meno. “Ho accettato di fare questa isola perchè mia figlia fosse fiera di me, mi sono sempre data da fare, ma ci sono delle cose che per me vanno oltre il gioco e lo spettacolo. Per me c’è una cosa importante che io sento qui: ho una mancanza fortissima di casa, della mia vita, avevo fatto una promessa a mia figlia, ma non ce la faccio. Sto mettendo loro al primo posto, sinceramente” – dice la ballerina che decide di lasciare Playa Imboscada. Intanto in spiaggia Andrea Cerioli, il primo finalista, ha la possibilità di vedersi allo specchio dopo due mesi e mezzo. “Sembro Forrest Gump, mio fratello più piccolo. La barba è da sistemare, i capelli son belli, la barba mi piace è solo un pò da sistemare. Son piccolo”. Le sorprese per Cerioli non finiscono qui, visto che è chiamato ad una sfida: “accettare di tagliare barba e capelli a zero” in cambio di una razione di cibo per più di una settimana. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha alcun dubbio: “no. Prima di tutto perchè senza barba sembro un culo col naso e poi no”. A sorpresa Ignazio Moser è pronto a sacrificarsi al posto di Andrea Cerioli solo se Cecilia Rodriguez accetta. La sorella di Belen dà l’ok con Ignazio Moser che si lascia tagliare barba e capelli. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Isola dei famosi 2021, sfida Valentina contro Matteo

A L’Isola dei Famosi 2021 dopo l’eliminazione di Angela Melillo è tempo di una nuova sfida. Questa volta i naufraghi si sfidano a coppie di due concorrenti per decidere chi sarà il nuovo finalista di questa quindicesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. La prima sfida è Valentina contro Matteo, ma l’ex Pupo è il vincitore. La comica non nasconde: “è stata una prova difficile, molto più facile per un uomo”. Intanto Angela Melillo approda nell’isola e scopre l’esistenza di un’altra spiaggia dove poter vivere da sola, ma ha qualche dubbio: “ho fatto 70 giorni durissimi, ma le opportunità vanno colte, non vanno mai lasciate”. La naufraga scopre così la presenza di altri due “sopravvissuti”: si tratta di Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Isola dei famosi 2021, Angela Melillo eliminata

Prosegue la diretta de L’Isola dei Famosi 2021. Dopo l’eliminazione di Fariba Tehrani, è tempo della prima prova per decretare il naufrago immune dal televoto flash. Awed vince la prova del serpente honduregno riuscendo così a mettersi in salvo. I quattro sconfitti della prova: Ignazio, Angela, Valentina e Miryea si aggiungono ai due nominati Matteo e Isolde. Tra di loro un concorrente sarà eliminato durante un televoto flash. Intanto Ilary Blasi si è collegata con Playa Imboscada per salutare i due naufraghi Beatrice e Roberto Ciufoli e poco dopo chiude il televoto flash per scoprire chi sarà il secondo concorrente eliminato di questa puntata. A rischio ci sono: Ignazio, Matteo, Isolde, Miryea, Valentina e Angela. Chi uscirà? A salvarsi sono Ignazio Moser, Matteo Diamante e Isolde Kostner. A rischio eliminazioni sono rimasti in tre: Angela Melillo, Valentina Persia e Miryea Stabile. Ilary Blasi chiede in studio agli altri naufraghi chi vorrebbe fuori: Vera Gemma e Daniela Martani votano Angela, tutti coesi nel tenere dentro Miryea. La padrona di casa rivela il nome del quarto concorrente salvo del televoto flash che è Miryea Stabile. La sfida finale è tra Angela Melillo e Valentina Persia. Spetta a Ilary Blasi rivelarne il nome: “il naufrago che deve abbandonare immediatamente l’Isola dei Famosi è Angela Melillo“. La showgirl: “me l’aspettavo. Sono felicissima di aver fatto questa esperienza di vita, arrivare fino a qui è stato un grandissimo successo” che prima di andare via lascia il suo bacio di Giuda a Miryea Stabile. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Isola dei famosi 2021: Fariba Tehrani eliminata, Miryea Stabile salva

A L’Isola dei Famosi 2021 è tempo di verdetto sul televoto. “Il pubblico ha deciso che la naufraga che deve abbandonare definitivamente l’isola dei famosi è Fariba Tehrani”. Miryea vince così la difficilissima sfida contro la mamma di Giulia Salemi: “ringrazio il mio pubblico”, ma prima di andare via deve lasciare il bacio di Giuda che decide di consegnare a Valentina Persia che replica “ringrazio l’universo”. Per la Tehrani non c’è la possibilità di passare per Playa Imboscadissima, visto che è già transitata in una playa alternativa. Intanto spazio alla nomination flash che ha visto i naufraghi chiamati a fare il nome di un naufrago: i più votati sono Matteo e Isolde. Matteo in diretta commenta la nomination di Angela: “mi ha deluso, eravamo molto confidenti, la vedevo un pochino come una confidente molto vicina e non mi aspettavo di essere nominato con la solita nomination”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Isola dei famosi 2021, Fariba Tehrani contro Valentina Persia

L’Isola dei Famosi 2021 prosegue inarrestabile verso la finale. La ventesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi questa sera si preannuncia davvero imperdibile: a cominciare dal verdetto del televoto che vede Miryea Stabile contro Fariba Tehrani. Non solo, durante la puntata ci sarà una seconda eliminazione flash, ma anche l’elezione del secondo naufrago finalista che si va così ad aggiungere ad Andrea Cerioli. Intanto in Honduras gli animi sono sempre più stremati e durante la settimana Fariba e Valentina si sono scontrate in maniera molto forte. La comica in diretta riprende la cosa dicendo sulla naufraga: “ho cercato una chiave di lettura, ma non ce la faccio più”. Fariba si difende: “mi odiano perchè sono sincera, dico le cose in faccia”. In studio in molti sono per il ritorno a casa di Fariba. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Isola dei Famosi 2021, diretta, secondo finalista e eliminato 24 maggio

La finale si avvicina e i concorrenti dell‘Isola dei Famosi 2021 si preparano ad affrontare stravolgimenti e colpi di scena. Questa sera, d’altronde, Ilary Blasi è pronta ad annunciare non solo il secondo finalista, ma anche ben due eliminati. La ventesima diretta regalerà al pubblico non poche emozioni, intanto ci si inizia a chiedere quale sarà il destino dei concorrenti che sono rimasti da soli su Playa Imboscadissima. Al momento Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli continuano la loro avventura all’insaputa degli altri, ma è chiaro che tra poco verrà il momento di scoprire se avranno la possibilità di tornare in gioco e se sarà solo uno dei due a poter tentare la vittoria. Sarà, in quel caso, una dura decisione per il pubblico: Beatrice è ormai la regina di Playa Imboscadissima ma l’ultimo televoto flash ha svelato che, in percentuale di preferenza del pubblico, vince Roberto. Cosa accadrà? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ospiti speciali in studio

Tutto è pronto per il debutto dell’Isola dei Famosi 2021 a distanza di pochi giorni dalla puntata che ha segnato l’uscita di scena di Rosaria Cannavò. E’ proprio lei l’ultima eliminata del programma nella stessa serata in cui i naufraghi hanno scoperto che Andrea Cerioli era il primo finalista. A lui se ne andrà ad aggiungere un secondo proprio questa sera almeno secondo le anticipazioni della nuova puntata che andrà in onda dalle 21.30 circa su Canale5.

Al timone ci sarà ancora Ilary Blasi mentre al suo fianco prenderanno posto Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. A quanto pare però loro non saranno gli unici presenti in studio perché saranno molti gli ex del programma pronti a prendere posto in tv e anche alcuni ospiti speciali a cominciare da Cecilia Rodriguez, fidanzata di Ignazio Moser, che nei giorni scorsi ha avuto da ridire su alcune regole del programma (il fidanzato leader è finito al televoto).

Chi sarà in studio questa sera all’Isola dei Famosi 2021?

Nel ventesimo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2021 ritroveremo in studio anche Elisa Isoardi, Vera Gemma, Gilles Rocca, Daniela Martani, Ubaldo Lanzo e Brando Giorgi, gli eliminati del programma che come al solito avranno da dire la loro anche sui ragazzi rimasti in Honduras. Il primo scoglio sarà quello di capire chi tra Miryea Stabile e Fariba Tehrani la spunteranno e subito dopo anche chi avrà il coraggio di fare la giusta nomination quando Ilary Blasi lancerà una serie di televoti flash in cui tutti dovranno fare il proprio nome in modo palese.

Sembra che sarà proprio questa dura gara al televoto che segnerà sia il prossimo eliminato che anche quello che sarà il secondo finalista che andrà ad unirsi ad Andrea Cerioli. Intanto, Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli hanno lasciato Playa Imboscadissima per traslocare su una nuova Playa, questo significa che presto entreranno in gioco?

Fariba Tehrani sotto attacco, lite con Andrea Cerioli e Miryea…

Intanto, nonostante la poca distanza tra una puntata e l’altra dell’Isola dei Famosi 2021 non sono mancate le polemiche. In particolare, le anticipazioni rivelano che tra Andrea Cerioli e Fariba Tehrani è di nuovo scoppiata la scintilla. Non è la prima volta che i due litigano ma al ritorno della puntata di venerdì scorso i due sono finiti di nuovo allo scontro e questa volta in mezzo ci è finita anche Valentina Persia. A quanto pare la tensione è alle stelle e per Fariba sono stati due giorni difficili anche perché ad Andrea Cerioli si è unita Miryea un po’ delusa dalla nomination. Riuscirà la persiana a tenere testa a tutti?



