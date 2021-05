Isola dei Famosi 2021 eliminati e pagelle/ Ignazio finalista, Awed rischia il malore…

Isola dei Famosi 2021, le pagelle della 20esima puntata

La 20esima diretta dell’Isola dei Famosi 2021 scivola liscia e senza particolari polemiche e scontri. Ormai la finale è vicinissima: Ilary Blasi ha infatti annunciato che la data dell’ultima puntata è quella di lunedì 7 giugno. Anche questa sera è proprio la sua conduzione ad alleggerire momenti anche un po’ lenti del programma che, purtroppo, porta in scena poche dinamiche ormai. VOTO 7,5.

Tommaso Zorzi continua ad essere una certezze per l’Isola dei Famosi: se c’è un’opinionista che può dirsi tale è sicuramente lui. Rispetto all’inizio risulta anche più bilanciato nei commenti, non sempre e solo negativi. VOTO 7,5. Più interventi per Iva Zanicchi in questa 20esima puntata: si sbilancia anche su Miryea e abbandona per un attimo la posizione di ‘commenti buoni a tutti i costi’. VOTO 6,5. Rimane invece poco incisiva Elettra Lamborghini: simpatica sì ma poco opinionista. VOTO 5.

Ignazo Moser scala posizioni con il suo sacrificio, Cerioli si tira indietro

Un colpo di scena, in realtà, questa 20esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 ce l’ha regalato: Ignazio Moser ha deciso di sacrificarsi per il gruppo e rasare i capelli a zero. Un gesto coraggioso che è piaciuto al pubblico che lo ha scelto come secondo finalista. Tanti punti conquistati con un solo colpo. VOTO 8. In realtà il sacrificio avrebbe dovuto essere di Andrea Cerioli che ha però rifiutato. Dopo aver conquistato il primo posto da finalista è effettivamente tornato a farsi vedere poco nelle dinamiche del gioco. Così, però, rischia. VOTO 6. Spicca sempre nelle prove Isolde Kostner, ormai vera guerriera di questa edizione. Peccato che la finale continua soltanto a sfiorarla. VOTO 7. Vale anche per Valentina Persia che, arrivata a questo punto, vuole vincere e non ne fa mistero. La sua grinta è inesauribile. VOTO 7. Sottotono Awed in questa puntata: ce la mette tutta nella prova per la finale ma rischia il malore. VOTO 6. Vero combattente, Matteo Diamante merita di essere arrivato fino a questo punto. VOTO 6,5. Nonostante l’ambiguità nei rapporti col gruppo, Miryea ha dimostrato di essere una che non si arrende e che gioca per vincere. VOTO 6,5.

Eliminati e nominati della 20esima puntata dell’Isola dei famosi

Continua il percorso di Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti (VOTO 7) in solitaria su Cayo Paloma. Non ha accettato di rimanerci invece Angela Melillo, seconda eliminata di questa puntata dell’Isola dei Famosi che paga il non essersi esposta quanto serviva. VOTO 6. Lascia per sempre l’Isola anche Fariba Tehrani: il pubblico, questa volta, si è schierato dalla parte da Miryea. Probabilmente nominarla dopo aver definita sua amica è stato un passo davvero falso. VOTO 5. Concludiamo con i nominati di questa puntata che sono Isolde e Matteo. Lunedì prossimo scopriremo chi tra i due dovrà abbandonare la palapa.



