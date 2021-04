Isola dei Famosi 2021 eliminati, nominati e pagelle/ Daniela Martani out, svolta per la Lodo

L’Isola dei Famosi 2020: le pagelle della settima puntata

Sarà la fame, sarà che piove senza sosta ormai da giorni, fatto sta che l’atmosfera all’Isola dei Famosi 2021 è sempre più tesa. Lo dimostra chiaramente la settima diretta, durante la quale vanno in scena scontri e stoccate neppure troppo velate. Atmosfera totalmente differente rispetto a quella presente in studio, dove la sempre ironica Ilary Blasi questa sera dà il meglio di sé. Prima stuzzica Drusilla Gucci, poi la Martani e ancora i suoi opinionisti con il suo ormai celebre sarcasmo. Unica nel suo genere. VOTO 8,5.

Isola dei Famosi 2021/ Diretta e concorrenti: Cerioli e Drusilla Gucci al televoto

Tutti agguerriti stasera, anche gli opinionisti. Tommaso Zorzi non accetta il finto buonismo in palapa e arriva ad attaccare anche Elisa Isoardi al grido di “Viva le dinamiche!” VOTO 7,5 La travolgente spontaneità di Elettra Lamborghini è sicuramente un tassello aggiunto a quest’isola: VOTO 6,5. Bene anche Iva Zanicchi, che questa sera dice la sua spesso e a gran voce. In salita rispetto alle precedenti puntate. VOTO 6,5 Qualche difficoltà invece per Massimiliano Rosolino in Honduras. L’inviato non è sempre chiarissimo nelle sue spiegazioni. VOTO 5

Beatrice Marchetti/ "Gilles Rocca? L'ho rivalutato. L'occhio vuole la sua parte"

Ciufoli stupisce e diventa leader, Lodo sempre più determinata

Passiamo alle pagelle di questa settima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 riguardanti invece i naufraghi ancora in gara. Partiamo da Gilles Rocca, anche questa sera grande protagonista. C’è chi lo ama e chi invece mal lo tollera nel gruppo, lui continua ad essere un leader. VOTO 7,5 Roberto Ciufoli questa sera dà prova delle sue reali abilità, vincendo tutte le prove fino a quella leader. VOTO 7 Angela Melillo non è delle più partecipi alle polemiche ma è di certo una delle più forti nelle prove. VOTO 6,5 La simpatia non è stata la sua caratteristica all’Isola, ma è certo che Daniela Martani è stata una grande protagonista delle dinamiche di gioco. VOTO 6 Braida e Gascoigne strappano una risata ma rimangono marginali alle dinamiche del gioco. VOTO 5,5 Stessa cosa per Andrea Cerioli e Awed, in questa puntata un po’ sottotono. VOTO 6 Sta invece dimostrando un bel caratterino Francesca Lodo. Dopo un esordio in sordina ha palesato invece di avere molto da dire e dimostrare. VOTO 7,5

FRANCESCA LODO, MALORE A L'ISOLA DEI FAMOSI 2021/ "Intossicazione alimentare"

Eliminati e nominati della settima puntata

Drusilla Gucci vuole andare via ma non sa che ormai è entrata nel cuore degli spettatori dell’Isola dei Famosi 2021 (e anche nel nostro!) VOTO 7. Stessa cosa per Ubaldo Lanzo: il suo caratterino e la sua particolarità piacciono al pubblico. VOTO 6,5 Sottotono Brando Giorgi rispetto alle ultime puntate VOTO 6. Valentina Persia? Se non esistesse bisognerebbe inventarla. VOTO 7. Concludiamo con Fariba, già sotto accusa per il cibo ma ancora da inquadrare nel gioco. VOTO 5 Concludiamo con gli eliminati di questa settimana – Daniela Martani (fuori dal gioco definitivamente) ed Elisa Isoardi (su Playa Esperanza) – e i nominati che sono Drusilla Gucci e Andrea Cerioli



© RIPRODUZIONE RISERVATA