Isola dei Famosi 2021/ Eliminato, diretta e nuovi concorrenti: sbarcano Beatrice Marchetti e Isolde Kostner?

ISOLA DEI FAMOSI 2021, ANTICIPAZIONI E DIRETTA 1 APRILE

Giovedì 1° aprile, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con l’Isola dei Famosi 2021. Ilary Blasi, con la squadra degli opinionisti formata da Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi al suo fianco, conduce la nuova puntata del reality show che si preannuncia ricca di colpi di scena. Questa sera, infatti, stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, in Honduras, dovrebbero sbarcare le due nuove concorrenti Beatrice Marchetti e Isolde Kostner. Come reagiranno i naufraghi di fronte all’arrivo della modelle e della campionessa di sci? Nel corso della puntata, inoltre, la Blasi annuncerà ufficialmente la chiusura di Parasite Island, abitata da Fariba Tehran, Ubaldo Lanzo, Brando Giorgi e Vera Gemma. Quale sarà il destino degli abitanti di Parasite Island? Chi tornerà ufficialmente in gioco? A decretarlo dovrebbe essere il pubblico attraverso il televoto.

Akash Kumar, frecciatina ad Andrea Zelletta/ "Non conosco i comodini..."

AWED CONTRO TUTTI?

Le dinamiche sull’Isola dei Famosi 2021 sono cominciate ufficialmente. Dopo l’eliminazione di Vera Gemma che, tuttavia, ha scelto di restare su Parasite Island, Awed si è ritrovato solo nel gruppo dei naufraghi con cui non va d’accordo. Senza l’amica Vera, Awed ha avuto un crollo. “I ragazzi hanno tutte le motivazioni per tenermi fuori dal gruppo. Per me capire che loro ci sono per me è molto importante. Ho avuto un crollo emotivo che è dovuto all’uscita di Vera, per questo mi sono allontanato”, ha raccontato alle telecamere. Awed ha litigato pesantemente con Gilles Rocca il quale, tuttavia, ha lasciato la porta aperta per un chiarimento. Nel corso della puntata in onda questa sera, Ilary Blasi metterà i due naufraghi l’uno di fronte all’altro per un chiarimento?

Marco Maddaloni "Fariba Tehrani cerca l'amore all'Isola"/ "Quando ha visto Brando..."

CHI SARA’ ELIMINATO DALL’ISOLA DEI FAMOSI TRA AWED E MIRYEA STABILE?

Chi sarà eliminato tra Miryea Stabile e Awed? Al termine della scorsa puntata, a finire al televoto, sono stati l’ex pupa e lo youtuber. Dai sondaggi lanciati sul web, il favorito per l’eliminazione è Awed. Lo youtuber non è ancora riuscito a conquistare definitivamente il pubblico che gradirebbe la permanenza sull’isola Miryea. Il televoto, dunque, premierà davvero l’ex pupa? L’eliminato di questa sera dovrebbe poi sfidare Vera Gemma e Brando Giorgi per tornare ufficialmente in gioco, ma non si escludono colpi di scena.

LEGGI ANCHE:

Vera Miales: "Amedeo Goria non mi tradirà"/ "Non scapperà, so che ha voglia di..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA