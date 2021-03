Isola dei Famosi 2021, eliminato e pagelle/ Gilles e Martani: tra liti e.. strategia!

Isola dei Famosi 2021, le pagelle della quarta puntata

La quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2021 ha regalato al pubblico di Canale 5 non pochi scontri ma anche qualche piacevole sorpresa. Finalmente è arrivato il naufrago che in tanti stavano aspettando, Andrea Cerioli, che ha portato doni e buon umore al gruppo dei Burinors. La fame però inizia a farsi sentire molto e acuisce i nervosismi.

Ilary Blasi riesce tuttavia a stemperare gli animi col suo immancabile sarcasmo, vero motore di questa edizione. Anche in questa puntata è la vera regina dello show. VOTO 8. Il pungente Zorzi è “particolarmente friccicarello”, come lui stesso sottolinea, e ci regala l’attesa replica ad Akash Kumar tra le altre cose. VOTO 7. Iva Zanicchi questa sera rimane un po’ sullo sfondo e non ci regala particolari perle, a parte una dedica a Mina nel giorno del suo compleanno. VOTO 6. Scatenata, invece, Elettra Lamborghini che questa sera ne ha per tutti (e si lascia andare ad un piccante commento su Valentina Persia!). VOTO 7.

Gascoigne si fa male, Drusilla si lascia andare

Arriviamo invece ai concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021 e a quanto accaduto nel corso della quarta puntata. Esce subito di scena Paul Gascoigne che, a causa di un infortunio, viene portato via per accertamenti dopo aver dato tutto se stesso nella prova ricompensa. VOTO 6,5. Beppe Braida e Roberto Ciufoli riescono a regalare sempre una battuta al gruppo, nonostante la fame che inizia ad essere molto forte. Attendiamo però di vedere anche la parte più combattiva. VOTO 6. Drusilla Gucci continua a non essere particolarmente attiva e presente nel gioco come nelle discussioni, tuttavia in puntata si lascia finalmente andare alle emozioni e mostra una parte di se finora inedita. VOTO 6,5. Elisa Isoardi non spicca nelle prove ma sicuramente non ha paura di dire la sua. VOTO 6. Awed cerca di conquistare Miryea ma rimane ancora un po’ sullo sfondo per il gioco. VOTO 5,5. In crescita Miryea Stabile ma attendiamo di scoprire chi è davvero, fino in fondo. VOTO 6. Angela Melillo? Poco presente nella nuova diretta. VOTO 5. Francesca Lodo mostra forza e fragilità e si salva dall’eliminazione. VOTO 6.

I nominati e le pagelle dei ‘migliori’ della quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2021

Arriviamo ai veri protagonisti di questa quarta diretta dell’Isola dei Famosi 2021. Vera Gemma, nel bene o nel male, continua ad essere al centro di attenzioni e critiche ma anche della simpatia del pubblico. VOTO 7. Brando Giorgi spacca il gruppo, risulta per qualcuno un po’ scomodo, ma crea dinamiche e questo, agli amanti dei reality, piace. VOTO 7,5. Valentina Persia è vera e senza peli sulla lingua, mai. VOTO 8. Gilles Rocca, che piaccia o no, ha l’indole da leader ma anche il carattere che mal accetta le critiche. Di certo la fame non aiuta il suo nervosismo, ma non lo condanniamo per questo. VOTO 6,5. Daniela Martani è invece un’abile giocatrice e questa sera lo ha dimostrato anche con Gilles. VOTO 6,5. Concludiamo con l’eliminato di oggi, Brando Giorgi, che ha però deciso di rimanere su Parasite Island con Fariba e Ubaldo. Infine i nominati della quarta puntata sono Gilles Rocca, Awed e Vera Gemma.



