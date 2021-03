Isola dei Famosi 2021 eliminato e pagelle/ Gruppo spaccato: Awed nel mirino, Gilles..

Isola dei Famosi 2021, le pagelle della quinta puntata

Puntata infuocata quella del 29 marzo dell’Isola dei Famosi 2021. Come previsto, la palapa è stata infiammata da una serie di accuse e liti che hanno coinvolto soprattutto l’ex gruppo dei Burinos. Prima di addentrarci tra le dinamiche dei naufraghi, iniziamo le nostre pagelle dalla regina del programma: Ilary Blasi. La conduttrice non si discute: sarcasmo quando basta e dove serve, tempi giusti, ottima gestione della trasmissione. Il pubblico, poi, la ama (anche per le gaffe!). VOTO 8,5

È sempre più lanciato invece Tommaso Zorzi, sempre pungente e schietto, anche duro quando serve. VOTO 7. Sottotono invece questa sera Elettra Lamborghini che regala qualche commento sporadico ma non particolarmente pungente (se non nel caso di Andrea Cerioli). VOTO 6. Iva Zanicchi continua ad essere un po’ fuori contesto in studio: l’amata cantante può dare molto ma molto di più come opinionista. VOTO 5,5.

Gruppo spaccato: è guerra tra Awed e Gilles Rocca

Arriviamo ai naufraghi e continuiamo le nostre pagelle con uno dei grandi protagonisti di questa quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2021: Gilles Rocca. È chiaro a tutti che è uno dei concorrenti più forti e forse, anche per questo, Awed ha cercato di punzecchiarlo con un po’ di strategia. Lui ci è cascato ma alla fine il pubblico lo ha premiato, salvandolo dalla nomination. Può fare di più. VOTO 6,5. Forte dell’appoggio di Vera Gemma, Awed mostra il suo lato più spigoloso e polemico, dando tuttavia l’idea di essere un po’ troppo stratega. Come se la caverà senza la sua compagna d’avventura? VOTO 5. Il comportamento di Vera Gemma non è piaciuto al pubblico e si è visto chiaramente nell’ultimo televoto. Tuttavia, non si può dire che non sia una delle concorrenti più toste finora. VOTO 6,5. Scatenata invece Valentina Persia. Senza freni, schietta e anche furiosa in alcuni casi: ci piace! VOTO 7. Non particolarmente partecipi alle dinamiche questa sera Braida e Ciufoli, se non con qualche battuta di spirito. VOTO 5,5

Pagelle, eliminato e nominati della quinta puntata dell’Isola dei famosi 2021

Continuiamo le nostre pagelle con Drusilla Gucci. Il suo modo di fare, inizialmente poco compreso, sta adesso conquistando il pubblico. È un personaggio sicuramente originale e, chissà, forse una rivelazione di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2021. VOTO 6,5. Dopo un grande inizio, Elisa Isoardi vive un momento di stallo. Ci aspettiamo molto più da lei. VOTO 6. Rimane in silenzio e un po’ in disparte nelle polemiche ma mostra tutta la sua forza conquistando la prima prova leader. Brava Angela Melillo. VOTO 6. Parte sottotono Andrea Cerioli, dal quale ci aspettiamo invece fuoco e fiamme. VOTO 5. Caccia il carattere questa sera Francesca Lodo, VOTO 6, meno Daniela Martani e Miryea. Quest’ultima, in particolare, continua a celarsi dietro una costante allegria che, a tratti, non appare proprio sincera. VOTO 5. Eliminata questa sera è stata Vera Gemma. Nominati Awed e Miryea Stabile.



