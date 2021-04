Isola dei Famosi 2021, eliminato e pagelle/ Sorpresa Francesca Lodo, Cerioli al bivio

Isola dei Famosi 2021: le pagelle della sesta puntata

Sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che abbassa sicuramente i toni rispetto alla precedente. Complice la fame, sempre più forte tra i concorrenti, e ancora l’assenza di Vera Gemma, il gruppo è meno impetuoso e tentato alla polemica. In studio, a risollevare il morale, c’è sempre lei: Ilary Blasi. Oggi con un tailleur nero, la conduttrice dispensa sorrisi e buonumore come solo lei sa fare (grazie anche alle immancabili gaffe!!). VOTO 7.

Ad animare le polemiche questa sera però c’è lei: Elettra Lamborghini. Molto agguerrita, l’opinionista ne ha per tutti e si lascia sfuggire anche qualche parolaccia. VOTO 7. Rimane coerente alle precedenti ‘prestazioni’ da opinionista Iva Zanicchi, sempre ironica ma la nostra sensazione continua ad essere la stessa: potrebbe fare di più. VOTO 6. Tommaso Zorzi si conferma un ottimo elemento per questa edizione dell’Isola. VOTO 7.

Francesca Lodo stupisce, Gilles vero leader

Come si sono comportati invece i naufraghi in questa sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2021? La fame, come accennato, è ormai il pensiero primario per tutti e si vede. Valentina Persia, grande protagonista della scorsa settimana, è questa sera un po’ sottotono, ma solo il filmato delle sue imitazioni merita un VOTO 7. Andrea Cerioli continua a mostrare il suo lato più tenero e debole e di certo piace anche per questo, ma che ne è di quel lato da leader tanto decantato? VOTO 5,5. Dopo un inizio in sordina, Francesca Lodo dimostra coraggio e capacità nelle prove fisiche, tanto da riuscire ad arrivare alla prova leader contro Gilles Rocca e a vincere. VOTO 7 Non vince la prova leader ma di certo molti continuano a ritenerlo tale anche senza la collana-simbolo: per Gilles Rocca VOTO 7. Risulta invece un po’ ambiguo Awed: il cambio di rotta repentino dopo l’eliminazione di Vera della scorsa puntata fa chiaramente riflettere. Che abbia ragione Ciufoli con i suoi dubbi? VOTO 5.

I nominati e le pagelle della sesta puntata

Continuiamo le nostre pagelle proprio con Roberto Ciufoli che, oltre alle battute, ci regala finalmente anche un po’ di strategia, così come Braida. VOTO 6. Non classificato Paul Gascoigne, appena rientrato, stessa cosa per Fariba, Ubaldo e Brando, che aspettiamo di rivedere in gioco nel gruppo nei prossimi giorni. Totalmente assente Drusilla questa sera, alla quale sembra stia bene tutto. VOTO 5 Daniela Martani rimane ancorata alla questione vegana ma ci aspettiamo molto di più. VOTO 5. Angela Melillo come Drusilla: assente in puntata. VOTO 4,5. Concludiamo con l’eliminato di questa sera, Miryea Stabile (VOTO 5), rimasta poi in gara con Vera Gemma sulla nuova Isola della Speranza. In nomination questa settimana Daniela Martani e Drusilla Gucci.



