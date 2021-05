Isola dei Famosi 2021 eliminato, nominati e pagelle/ Cerioli finalista, Rosaria Cannavò eliminata

Isola dei Famosi 2021, le pagelle della 19esima puntata

Puntata molto combattuta quella dell’Isola dei Famosi 2021 in onda il 21 maggio, anche perché tutti i concorrenti in gara hanno giocato per conquistare un posto, il primo, in finale. A domare scontri e prove sempre lei: la bellissima Ilary Blasi. Questa sera con un look scintillante, la conduttrice si prepara al gran finale di questa edizione che arriverà tra pochi giorni. Anche stasera non mancano le sue battute di spirito che danno lezzerezza e velocità alla conduzione. VOTO 7,5.

Un Tommaso Zorzi che stavolta parte in sordina e si carica nel corso della puntata ma è, come sempre, pungente e acuto. VOTO 6,5. Iva Zanicchi parla poco ma regala al pubblico alcuni commenti molto precisi e mirati, come quello sul comportamento spesso poco chiaro e limpido di Miryea Stabile. VOTO 6. Rimane poco incisiva e “opinionista” Elettra Lamborghini, che appare ancora non a suo agio nel ruolo datole in studio. VOTO 5.

Andrea Cerioli grande protagonista, fiume di emozioni per Awed

Non sono mancati scontri nel corso di questa 19esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Grande protagonista Andrea Cerioli, al centro di liti con Isolde Kostner e Daniela Martani su tutti. Il suo percorso è sicuramente in crescita rispetto all’inizio e questo fa di lui un concorrente molto temibile, d’altronde il pubblico l’ha scelto come primo finalista! VOTO 7. Nella nuova diretta, Awed, invece, mostra le emozioni, quelle finora ancora non mostrate: la fragilità quando si parla del rapporto con suo padre e la rabbia di una prova, per lui, ingiustamente persa. VOTO 6,5. Ancora critiche per Angela Melillo, rea di non esporsi mai. C’è da dire che rimane comunque una delle concorrenti più forti e determinate nelle prove. VOTO 6. Ignazio Moser non dà ancora il 100% e la sua voce rimane, al momento, una delle più deboli del gruppo. VOTO 5,5. La fortissima Isolde Kostner si ribadisce tale e, nonostante le accuse di chi pensa sia ‘fredda’, il ghiaccio iniziale si è invece sciolto: ora in lei c’è solo fuoco e voglia di vincere. VOTO 7. Ancora poco chiaro e limpido il comportamento di Miryea (VOTO 5,5), poco presente Matteo Diamante in questa puntata (VOTO 5,5). Valentina Persia ha invece ritrovato la serenità dei primi tempi e ci regala anche una simpatica imitazione di Fariba. VOTO 6.

Eliminato, nominati e finalista della 19esima puntata dell’Isola dei Famosi

L’eliminata di questa 19esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 è stata Rosaria Cannavò che, purtroppo, non è riuscita a lasciare il segno in palapa e nel pubblico. VOTO 5,5. Continua invece l’avventura di Beatrice Marchetti (VOTO 7) e Roberto Ciufoli (VOTO 6,5) su Playa Imboscadissima. Concludiamo con i nominati di questa puntata che sono: Miryea Stabile e Fariba Tehrani. Il primo finalista è invece Andrea Cerioli.



