Isola dei Famosi 2021, eliminato, nominati e pagelle/ Gilles e Valentina nel mirino!

Isola dei Famosi 2021, le pagelle della 12esima puntata

Dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 inizia col botto. Ilary Blasi annuncia subito che il gruppo sta per spaccarsi ulteriormente e dividersi in due nuovi gruppi, Primitivi e Arrivisti, cosa che alimenterà nuovi scontri. A stemperarli (ma oggi anche ad alimentarli!) sempre lei, conduttrice unica nel suo stile. Divertente e ironica ma anche pronta a stuzzicare quando serve. VOTO 7,5.

È in forma anche Iva Zanicchi in questa nuova diretta. Pronta a dire la sua senza peli sulla lingua, in crescita rispetto all’inizio. VOTO 6,5. Non appare invece ancora a suo agio nel ruolo da opinionista Elettra Lamborghini, sempre un po’ statica nei suoi giudizi, talvolta ripetitivi. VOTO 5,5 È invece perfetto nel ruolo di opinionista Tommaso Zorzi che sa quando accendere la miccia e quando invece spegnerla. VOTO 7

Gilles Rocca sotto attacco, Valentina Persia nel mirino

Il nervosismo la fa da padrone in questa 12esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Lo sa bene Gilles Rocca, questa sera al centro di polemiche e discussioni. La fame acuisce un nervosismo che, purtroppo, in alcuni momenti gestisce davvero male. VOTO 5. Un po’ vive lo stesso problema Valentina Persia, a tratti troppo brusca in modi e parole. VOTO 5,5. Nuovamente leader, Andrea Cerioli rimane lontano dalle polemiche ma ben incluso nel gioco. VOTO 6,5 Serata brusca per Francesca Lodo, che deve rinunciare a un piatto di pasta per una scelta di Gilles. Mostra però sempre più carattere e questo ci piace. VOTO 6. Sta facendo una bellissima isola in solitaria Beatrice Marchetti. VOTO 7 Sottotono invece in questa puntata Angela Melillo (VOTO 5,5) così come Ubaldo Lanzo che riesce comunque sempre a regalarci una perla delle sue e qualche risata. VOTO 6

Eliminato e nominati della dodicesima puntata

Grande perdita quella di Vera Gemma, eliminata di questa 12esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. È stata una delle grandi protagoniste e meritava sicuramente di arrivare molto più avanti. VOTO 8. Rimane invece in gioco Fariba, che continua però a perdersi e riperdersi in discorsi troppo lunghi e ripetitivi. VOTO 5 Inizio tumultuoso invece per gli Arrivisti: i quattro nuovi arrivati devono ancora ben adattarsi alla gara e all’isola. Parte però molto bene Matteo Diamante, carico e già leader. VOTO 7. Rimangono sempre dietro le quinte Isolde e Roberto (VOTO 6), Awed invece un po’ sballottato e ancora senza una chiara identità nel gruppo e nel gioco. C’è comunque del potenziale da esprimere. VOTO 6. Concludiamo con i nominati di questa puntata che sono Miryea, Roberto Ciufoli, Manuela Ferrera e Ubaldo Lanzo.



