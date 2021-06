Isola dei Famosi 2021, finale/ Diretta e vincitore 7 giugno: eliminato Awed o Matteo Diamante?

Isola dei Famosi 2021, Diretta, anticipazioni e vincitore puntata oggi, 7 giugno

Ci siamo. Il momento della finale dell’Isola dei Famosi 2021 è arrivato e con esso anche la proclamazione del vincitore: chi tra Andrea, Awed, Beatrice, Ignazio, Matteo e Valentina si aggiudicherà la vittoria? I finalisti arrivano da una settimana dura in cui solo in un secondo tempo hanno ricevuto il fuoco e si sono dovuti dare da fare con la pesca altrimenti non sarebbero riusciti a mangiare e questo ha fatto un po’ infuriare alcuni di loro e, in particolare, Andrea Cerioli. Il bolognese e primo finalista, anche in vista del finale, non si è lasciato andare a giochi e amicizia come è successo agli altri, anzi. Il bel tronista ha finito col litigare con l’amica Valentina Persia che proprio per questo è finita in lacrime, riuscirà a consolarsi con gli ospiti di questa sera?

Awed ha bestemmiato all'Isola?/ La segnalazione impazza ma il video svela che...

Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione in sfida per incontrare Ignazio o Andrea

La finale dell’Isola dei Famosi 2021 sarà affidata ancora alle sapienti mani di Ilary Blasi che al suo fianco avrà Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi per chiudere in bellezza questa edizione. La novità più evidente è che il finale dell’Isola dei Famosi e la proclamazione del vincitore non andrà in scena in studio e, per la prima volta, tutto avverrà in Honduras. Non solo i finalisti non hanno lasciato l’Isola per tornare in Italia e godersi il finale come tutti entrando poi in studio uno alla volta, ma i loro parenti sono volati fin lì per riuscire a incontrarli. In particolare, questa sera vedremo Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione, fidanzate rispettivamente di Ignazio e di Andrea. Toccherà a loro sfidarsi per riuscire a riabbracciare e rivedere subito il loro amato ma dall’altro lato ci sarà Daniele Paciello, volato oltreoceano per sostenere il fratello Awed. Non ci sono notizie sugli altri parenti pronti ad abbracciare i naufraghi.

Valentina Rapisarda, le parole su Arianna Cirrincione/ L'ex di Andrea Cerioli...

La finale dell’Isola dei Famosi 2021 in diretta dall’Honduras per la prima volta

I finalisti dell’Isola dei Famosi 2021 si scontreranno in una serie di prove e di televoti flash che alla fine scaleranno la ‘classifica’ finale mettendo alla porta gli eliminati e arrivando fino al vincitore. Proprio in questi giorni Awed si è un po’ lamentato per questo visto che si sente come una persona “invitata ad una grande festa” ma con la consapevolezza di dover lasciare tutto sul più bello. I naufraghi di questa 15° edizione saranno ospiti in studio per partecipare alla volata verso la vittoria di uno dei loro compagni di avventura, ci saranno degli esclusi tra gli eliminati delle scorse settimane?

LEGGI ANCHE:

Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione in Honduras/ Bufera sull'Isola dei Famosi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA