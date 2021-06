Isola dei Famosi 2021 finalisti, eliminati e pagelle/ Beatrice vera regina, Isolde..

Isola dei Famosi 2021, le pagelle della semifinale

Le semifinale dell’Isola dei Famosi 2021 ci regala molte eliminazioni (anche a sorpresa) e qualche colpo di scena. La stanchezza, d’altronde, la sentono ormai non solo i naufraghi ma anche il programma, scarno di dinamiche interessanti. Ilary Blasi, giunta quasi al termine di questa lunga avventura, è sicuramente un punto fermo e nettamente positivo di questa edizione. La conduttrice, con il suo sarcasmo e la sua simpatia, riesce a colmare quei vuoti spesso presenti nello show. VOTO 8.

Poche dinamiche uguale pochi interventi degli opinionisti. Se Tommaso Zorzi (VOTO 7) rimane il fulcro della triade addetta in studio, sempre centrato nel ruolo. Rimangono invece ai margini Iva Zanicchi (VOTO 6) ed Elettra Lamborghini. Quest’ultima, in particolare, regala ben poche opinioni, spesso mostrando anche poca attenzione a quanto accade in studio. VOTO 5.

Beatrice Marchetti vera naufraga, Valentina Persia combattente

Cinque più uno a sorpresa sono i finalisti di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2021. Il primo è stato Andrea Cerioli, premiato dal pubblico al primo televoto. Permaloso? Sì. Lamentoso? Pure, ma in questo anche divertente. Di certo non si fa problemi a dire ciò che pensa, anche se per questo risulta scomodo o antipatico. VOTO 7. Secondo finalista Ignazio Moser, un concorrente sicuramente cresciuto nelle ultimissime puntate. Genuino, generoso (visto il gesto di rasarsi per far mangiare tutti). L’unica pecca? Essere arrivato troppo tardi. VOTO 6,5. Terzo finalista Awed. Tra alti e bassi, tra momenti divertenti e altri ripetitivi, ha centrato l’obiettivo. VOTO 6,5.

Quarto finalista Valentina Persia che, anche questa sera, è la concorrente che ci regala più dinamiche e momenti divertenti. Che la si ami o la si odi, ha dato tanto al programma e questo va detto. VOTO 7. Quinto finalista Matteo Diamante che, anche se in poco tempo, è riuscito a conquistare un posto tra i finalisti. Merito del suo temperamento anche se, viene da dire, c’è qualcuno in studio che lo meritava di più. VOTO 6. Sesta finalista (a sorpresa per gli altri naufraghi ma non per il pubblico) è Beatrice Marchetti. Che dire, è la naufraga per eccellenza! Playa Imbocada/Imboscadissima ha dato la possibilità al pubblico di capire chi è realmente questa giovane modella. VOTO 7,5.

Isolde fuori a un passo dalla finale

Tre eliminazioni in questa semifinale dell’Isola dei Famosi 2021. Il primo a lasciare è stato Roberto Ciufoli, battuto da Isolde su Cayo Paloma. Sicuramente un ottimo concorrente di questa edizione ma non tanto da conquistare la finale. VOTO 6,5. Un peccato vedere andare via Isolde Kostner che quella finale, per tutto quello che ha dato e vinto nel gioco, la meritava. Combattente vera. VOTO 7,5. Terzo addio quello di Miryea Stabile, purtroppo mai esplosa in questi mesi in Honduras. A tratti ambigua, a tratti stratega. Giusto, per noi, il non accesso alla finale. VOTO 5,5. Concludiamo con il leader della settimana che è Beatrice e i nominati (che daranno il via alla sfida della finale) sono Matteo e Awed.



